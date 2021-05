Rowenta: i regali perfetti per la Festa della Mamma

Sempre impeccabile e con acconciature perfette oppure super smart e tecnologica? Di mamma ce n’è una sola… ma il regalo perfetto è quello che meglio interpreta la sua personalità. Poche idee originali? Nessun problema, ci pensa Rowenta!

La Festa della Mamma è ormai alle porte e, per celebrare questa occasione speciale, Rowenta propone una selezione di idee regalo, perfette per esaudire i desideri di tutte le mamme: dalle più fashion alle mamme che invece preferiscono soluzioni smart per alleggerire le piccole grandi incombenze della vita quotidiana.

Rowenta Ultimate Experience: la piega perfetta per la mamma perfetta

Impegni di lavoro e famiglia e poco tempo per l’hair style? Con Rowenta in un attimo la chioma è subito pronta ad affrontare le sfide giornaliere, grazie alla gamma Ultimate Experience. La gamma si compone dell’asciugacapelli, della spazzola rotante e della piastra. L’asciugacapelli si avvale della doppia azione ionica della tecnologia Air-To-Care (ioni negative e ioni positive) per donare protezione e luminosità duratura, la spazzola rotante integra il generatore di ioni, riduce l’elettricità statica e l’effetto crespo per capelli lisci e grazie alle setole PRO KERATIN dà un altissimo livello di lucentezza in più al capello rispetto a un’asciugatura al naturale.

Infine, la piastra è dotata della tecnologia Thermo Control per un efficiente controllo termico che permette la massima gestione della temperatura e la distribuzione omogenea del calore per risultati omogenei. Con 5 impostazioni di temperatura, la piastra completa la gamma Ultimate Experience di Rowenta.

Smart, smart e ancora smart: Rowenta Explorer Serie 60, per la mamma tech-lover

Eccola lì! Sempre aggiornata sugli ultimi trend tecnologici: nel suo smartphone non mancano le app perfette per gestire al meglio il suo tempo. Parola d’ordine: produttività. Rowenta Explorer Serie 60 è il nuovo robot aspirapolvere perfetto per la mamma che desidera affidare la pulizia dei pavimenti ad un robot intelligente che lava e aspira in una sola passata!

In soli 6 centimetri di altezza, Explorer Serie 60 è in grado di raggiungere anche le zone più difficili per rimuovere facilmente polvere e allergeni, garantendo una copertura ottimale grazie al sistema di navigazione metodica Smart Exploration 4.0. Il dispositivo è in grado di esplorare e pulire a fondo tutti gli spazi, avvalendosi di 3 modalità di lavoro: Methodical, Spot e Wall Fallow. Explorer Serie 60 è ideale anche per le sessioni più lunghe grazie alla batteria di ioni di litio ad elevate prestazioni che offre fino a 90 minuti di autonomia. In più, il robot di Rowenta è compatibile con l’app gratuita Rowenta Robots che permette di attivare la sessione di pulizia in un solo tocco, gestire e programmare la manutenzione ovunque e in qualsiasi momento, oltre alla compatibilità con Google Home e Amazon Alexa.

Rowenta Access Steam Pocket, il segreto contro le pieghe… a portata di borsetta!

Addio lunghe ed interminabili sessioni di stiro e capi arricciati. Lo stiratore verticale Rowenta Access Steam Pocket, il più compatto e veloce del brand Rowenta, è perfetto per la mamma sempre in movimento ed è ideale da inserire in valigia o in borsa. Il design è la vera chiave di lettura di questo prodotto: l’esclusiva testa pieghevole, un formato due volte più piccolo (rispetto agli altri stiratori verticali Rowenta) e la possibilità di utilizzo senza asse da stiro, rendono Rowenta Access Steam Pocket il prodotto ideale per il trasporto e l’uso in viaggio, anche perché è estremamente leggero (solo 900 grammi!). Paura delle pieghe su una camicia dopo un viaggio in auto? In soli 15 secondi Rowenta Access Steam Pocket si riscalda e con i suoi 1300 W di potenza e un’emissione continua di vapore di 19 g / minuto è pronto a combattere ogni arricciatura dei capi, su qualsiasi tessuto. Infine, l’intensa potenza del vapore è il miglior alleato contro batteri, acari, odori, pollini e allergeni, per capi freschi e un’igiene perfetta.

Prezzi