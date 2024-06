Robot pulizia piscina senza fili Degrii Zima Pro (2024): offerta da non perdere!

Scopriamo insieme il Degrii Zima Pro (2024), il vostro alleato perfetto per la pulizia completa e automatica della piscina: perfetto per le vacanze estive

Nelle calde giornate estive, tuffarsi in una piscina fresca per una nuotata rinfrescante è uno, se non il, maggior piacere della vita. Prima di nuotare, però, è indispensabile dedicare molto tempo alla pulizia manuale della piscina: recuperare le foglie dall’acqua, rimuovere la sporcizia dal fondo con un aspirapolvere a manico lungo e strofinare le macchie ostinate dalle pareti e dalla linea di galleggiamento con una spazzola. In nostro soccorso è giunto il robot per piscine senza fili Degrii Zima Pro (2024) e, come tutte le apparecchiature automatiche, i vantaggi in campo di pulizia delle piscine sono infinitamente elevati. Senza dover fare nulla, pulisce tutti gli angoli della piscina e, soprattutto, fa risparmiare molto tempo ed energia, permettendo di passare meglio il tempo libero.

Degrii Zima Pro: offerta da non perdere sul robot pulisci piscina

Link : https://bit.ly/3VD2HJU

: https://bit.ly/3VD2HJU Codice : DEGRII949

: DEGRII949 Prezzo scontato : €849

: €849 Data di disponibilità: 21 giugno – 30 giugno

Degrii Zima Pro, percorsi “ad arco” intelligenti con copertura di pulizia del 100%.

Il Degrii Zima Pro (2024) può tranquillamente essere usato in piscina un giorno prima di ogni nuotata per la rimozione profonda dello sporco. Con il caratteristico movimento regolare a “prua”, riesce a pulire contemporaneamente il fondo, le pareti e la linea di galleggiamento senza sbagliare un punto. Questo metodo di pulizia che utilizza la tecnologia di navigazione radar a ultrasuoni non è solo efficiente, ma anche più completo. Rispetto al metodo di pulizia con movimento casuale dei normali robot per piscine senza fili, può evitare di pulire ripetutamente la stessa area o di saltare alcuni angoli e migliorare l’efficienza della pulizia.

Aspirazione potente per pulire facilmente lo sporco della piscina

La pulizia manuale della piscina richiede ogni volta molto tempo e fatica e non sempre riesce a garantire risultati ottimali, ed è proprio questa esperienza di pulizia che il Degrii Zima Pro (2024) è chiamato a sconvolgere. La potenza di aspirazione è davvero elevata e, una volta avviato, dapprima utilizza la spazzola a rullo per spazzare accuratamente la sporcizia sul fondo della piscina e poi la potente aspirazione per aspirare istantaneamente tutte le foglie, il fango, la sabbia, i piccoli sassi e altra sporcizia della piscina nella scatola del filtro. L’intero processo è così fluido, preciso e puntuale che difficilmente rimangono macchie di sporco o zone non correttamente pulite.

Degrii Zima Pro, controllo intelligente

Il robot per piscina senza fili Degrii Zima Pro (2024) presenta non solo un elevato livello di pulizia delle piscine, ma anche ottime funzionalità smart. Può essere controllato a distanza tramite app, in modo da poter cambiare modalità di pulizia in qualsiasi momento e controllare il progresso della pulizia e la carica residua della batteria. È anche possibile passare alla modalità manuale e manovrarlo intorno alla piscina come se steste guidando un’auto telecomandata. Quando è il momento di richiamarlo, basta toccare lo schermo e il dispositivo si inclina automaticamente di lato e poi si arrampica automaticamente sulla parete, si può poi semplicemente allungare la mano e prenderlo senza dover usare un gancio o entrare in acqua per recuperarlo.

Degrii Zima Pro, cartuccia filtrante facile da pulire

Il Degrii Zima Pro (2024) è dotato di una cartuccia filtrante molto facile da pulire. È sufficiente utilizzare un normale rubinetto, dotato o meno di getto variabile, per sciacquarla senza nemmeno sporcarsi le mani. Grazie all’ampia capacità di 6,5 l, le due cartucce filtranti sono in grado di contenere tutto lo sporco generato durante una singola pulizia, eliminando la necessità di una pulizia frequente. Vale la pena ricordare che le cartucce filtranti sono progettate con filtri ultrafini da 180 micron, in grado di filtrare efficacemente lo sporco di piccole dimensioni, e con il kit di purificazione dell’acqua possono filtrare efficacemente le impurità, in modo da mantenere la qualità dell’acqua della piscina cristallina.

Il robot per piscina senza fili Degrii Zima Pro (2024) è disponibile a un prezzo normale di 1199 euro e a un prezzo promozionale scontato di 849 euro. Consigliamo il Degrii Zima Pro (2024) se non volete faticare per pulire la vostra piscina manualmente.