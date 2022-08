Redragon M721 PRO: mouse da gaming con 8 pulsanti personalizzabili

Il Redragon M721 PRO è un mouse da gaming davvero interessante per il suo rapporto qualità-prezzo. Vediamo lo più da vicino!

Il mouse è un accessorio fondamentale per giocare. Deve essere ergonomico e funzionale per permette di giocare per molte ore senza affaticarsi e senza perdere reattività. Per questo oggi vi presentiamo Redragon M721 PRO, un mouse molto interessante per il suo rapporto qualità prezzo che offre buone specifiche insieme ad un design tutto sommato interessante.

Redragon M721 PRO: mouse da gaming entry-level

Se magari vi state approcciando al mondo del gaming e non volete spendere un patrimonio, considerare questo mouse non è una cattiva idea. Redragon M721 PRO offre una risoluzione fino a 16000DPI e 5 livelli DPI regolabili (1000/2000/4000/8000/16000 DPI) che permettono di regolarne la sensibilità in modo da soddisfare qualsiasi esigenza. I DPI possono essere regolati liberamente a step di ±100 da 100 a 32000 tramite il software dedicato.

Grazie ai LED RGB, il mouse può riprodurre ben 16,8 milioni diverse sfumature di colore. Se non vi piacciono i LED è sempre possibile spegnerli. Sono anche presenti 8 pulsanti programmabili e 5 profili memorizzabili a cui è possibile associare un colore specifico per poterli riconoscere facilmente. Infine i piedini in teflon permettono una elevata precisione e fluidità nel controllo del mouse.

La promozione

Redragon M721 PRO è anche protagonista in questi giorni di una offerta speciale che lo rende ancora più conveniente. Grazie al codice promozionale “NNNTUITREDM721” potrete accedere ad uno speciale sconto che abbassa il prezzo del mouse a 24,99 dollari al posto di 32,99. Un bel risparmio! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!