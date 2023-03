Redmi Note 11 Pro 5G: offerta imperdibile da Euronics

Redmi Note 11 Pro 5G è il protagonista dell’esclusiva offerta Euronics di oggi, scopriamo insieme perché potrebbe rappresentare ancora un best buy

Nonostante la recente presentazione dei nuovi Redmi Note 12 Series, continuano le offerte relative al precedente modello, ancora oggi uno smartphone solido ed in grado di soddisfare ogni esigenza. Grazie a caratteristiche di spicco come lo Snapdragon 695 5G e i 6 o 8 GB di RAM, questo smartphone rappresenta ancora adesso un ottimo acquisto per tutti coloro che desiderano un buon telefono senza però spendere cifre esagerate.

Offerta Redmi Note 11 Pro 5G: caratteristiche principali del device

Redmi Note 11 Pro 5G vanta uno schermo AMOLED Dot Display con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz per una riproduzione più fluida di giochi e transizione nella UI. I due speaker stereo completano il comparto multimediale per godersi video e giochi senza bisogno di accessori aggiuntivi. Sul posteriore abbiamo una fotocamere con tre sensori. Quello principale da 108 megapixel con apertura f/1.9, uno con lente ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel (f/2.4) con ottica macro. La fotocamera frontale è incastonata nello schermo ed ha un sensore da 16 MP.

Per quanto riguarda la scheda tecnica invece, costruita attorno ad un SoC Snapdragon 695 che comprende CPU octa-core (core custom Kryo 660) con frequenza massima di 2,2 GHz e una GPU Adreno 619. Non manca ovviamente il modem Snapdragon X51 per il supporto alle reti 5G. Le versioni commercializzare prevedono diversi tagli di memoria (6/64 GB, 8/128 GB, 8/128 GB) per adattarsi a tutte le esigenze. La batteria da 5000 mAh si può caricare a 67 W in modo ultra rapido.

Conclusioni

Redmi Note 11 Pro 5G è ora disponibile in offerta da Euronics a soli 299,90€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino al 29 marzo, salvo esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo piccolo gioiellino targato Xiaomi. Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!