Redmi Note 11 Pro 5G: la fascia media in promozione

Il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G è uno smartphone di fascia media tra i più interessanti ed equilibrati in commercio. Infatti non solo troviamo una connettività all’avanguardia, ma anche tante potenza sotto la scocca e una buona fotocamera. Ed è ancora più conveniente con la promozione di questi giorni

La gamma Redmi è nota per i prodotti dell’elevato rapporto qualità prezzo che popolano la fascia medio-bassa del mercato. Il Redmi Note 11 Pro 5G è uno dei modelli di punta della linea che sicuramente rappresenta un best-buy nella fascia media del mercato grazie alle ottime specifiche e un prezzo più che conveniente, anche grazie alla promozione che è stata attivata in questi giorni. Vediamolo più da vicino.

Redmi Note 11 Pro 5G: la gamma media per eccellenza

Questo smartphone è certamente un ottimo acquisto per tutti coloro che desiderano un buon telefono senza però spendere cifre esagerate. Partiamo subito dalla scheda tecnica, costruita attorno ad un SoC Snapdragon 695 che comprende CPU octa-core (core custom Kryo 660) con frequenza massima di 2,2 GHz e una GPU Adreno 619. Non manca ovviamente il modem Snapdragon X51 per il supporto alle reti 5G. Le versioni commercializzare prevedono diversi tagli di memoria (6/64 GB, 8/128 GB, 8/128 GB) per adattarsi a tutte le esigenze. La batteria da 5000 mAh si può caricare a 67 W, circa il doppio della velocità di un iPhone. Di fatto sarà quasi impossibile trovarsi col telefono scarico!

Ma passiamo a qualche che possiamo toccare con mano. Redmi Note 11 Pro 5G vanta uno schermo AMOLED Dot Display con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz per una riproduzione più fluida di giochi e transizione nella UI. I due speaker stereo completano il comparto multimediale per godersi video e giochi senza bisogno di accessori aggiuntivi. Sul posteriore abbiamo una fotocamere con tre sensori. Quello principale da 108 megapixel con apertura f/1.9, uno con lente ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel (f/2.4) con ottica macro. La fotocamera frontale è incastonata nello schermo ed ha un sensore da 16 MP.

Infine spendiamo qualche parola sul design, molto maturato in questa ultima declinazione. I bordi sono squadrati e leggermente stondati sugli spigoli, ricordando il design dei moderni iPhone 12 e 13. Possiamo dire che Redmi Note 11 Pro 5G è davvero uno dei telefono Android più belli dal punto di vista estetico.

La promozione

Redmi Note 11 Pro 5G è il protagonista di una promozione molto interessante. A partire dalla mezzanotte del giorn0 16 febbraio e fino alla mezzanotte del giorno successivo, potrete acquistare questo smartphone con uno sconto. Infatti sono stati resi disponibili un totale di 20mila pezzi da scontare rispettivamente di 20 euro per i primi 11mila, 15 euro per i successivi 8mila pezzi e 10 euro per gli ultimi 1000 pezzi. In altri termini potrete acquistare le seguenti versioni:

6/64 GB a partire da 279 euro

6/128 GB a partire da 309 euro

8/128 GB a partire da 329 euro

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!