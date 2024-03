Realme C53 ora in SUPER OFFERTA da MediaWorld

Offerta imperdibile per il medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C53 con uno sconto interessante da MediaWorld, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino MediaWorld, Realme C53 (recensione qui) è disponibile al prezzo di 139,00€ anziché 179,99€. Realme C53 è caratterizzato da un design lucido, disponibile nei colori Champion Gold e Mighty Black.

La texture a linee dorate e l’effetto luminoso sul retro ricordano i momenti di gloria per tutti i campioni: la medaglia e i riflettori, in tutto il loro orgoglio.

Realme C53: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da MediaWorld

realme C53 è alimentato dal chipset octa-core T612 ed è abbinato a una RAM dinamica fino a 12 GB e a una ROM da 128 GB, la più ampia del segmento. Grazie alla tecnologia di espansione dinamica della RAM DRE, realme C53 può espandere la RAM da 6GB, fino a ulteriori 6GB per godere di un’esperienza simile a quella da 12GB, garantendo massima fluidità. Inoltre, C53 supporta 2 schede Nano SIM e 1 scheda MicroSD contemporaneamente, permettendo di espandere lo storage fino a 2 TB.

La parte anteriore del C53 è progettata attorno a uno schermo da 6,74″ a 90 Hz con un alto livello di luminosità di picco di 450 nit e con un mini-drop notch nella parte superiore, per un’esperienza visiva più confortevole. Questa volta realme ha realizzato la sua prima Mini Capsule Android su realme C53, che si adatta in modo intelligente al display e avvolge la mini-camera frontale per le notifiche.

Realme C53 è ora disponibile in offerta da MediaWorld a soli 139,00€. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte.