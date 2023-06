Realme 11 Pro 5G: già in offerta da Mediaworld!

Offerta imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme 11 Pro con uno sconto pari al 7% da Mediaworld, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da Mediaworld, figura sicuramente Realme con il suo nuovo mid-range, il Realme 11 Pro 5G (qui la nostra recensione): disponibile al prezzo di 369,99€ anziché 399,99€. Realme 11 Pro 5G offre il miglior display del segmento, con una fotocamera da 100 MP capace di scatti lossless 2x ed una ricarica rapida a 67W.

Realme 11 Pro 5G: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Dotato di un display curvo a 120 Hz, il migliore del segmento, per un’esperienza unica. Il COP Ultra Packaging offre una visione innovativa a tutto schermo e un’impugnatura comoda, grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65%, assicurato anche dalla sottilissima cornice da 2,33mm. Per garantire un’eccellente esperienza di presa e maneggevolezza, realme ha scelto la curvatura di precisione a 61° dopo 26 selezioni di pannelli manuali.

La serie realme 11 Pro supporta il touch sampling rate a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell’uso quotidiano. È inoltre super resistente, grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore, sia in quella anteriore. Il display non solo è dotato di una frequenza di aggiornamento superveloce di 120 Hz, ma anche di 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità di picco, 100% di gamma cromatica P3, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

Conclusioni

Realme 11 Pro 5G è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 369,99€ anziché 399,99€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Che ne pensate del nuovo smartphone base gamma Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!