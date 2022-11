Finalmente sono arrivate le strepitose offerte Razer Cyber Week per tutto il periodo del Black Friday, del Cyber Monday, e delle feste di Natale

Razer (qui per maggiori info sull’azienda) è leader mondiale nel lifestyle gaming. Il serpente a tre teste di Razer è uno dei loghi più noti nelle community di esport e gamer di tutto il mondo. Con una base di appassionati che abbraccia ogni continente, l’azienda ha progettato e creato il più vasto ecosistema indipendente per i gamer di hardware, software e servizi. I pluripremiati prodotti di Razer includono periferiche gaming ad alte prestazioni e la linea di gaming laptop Blade. La piattaforma di software Razer, con oltre 200 milioni di utenti, include Raze Synapse (una piattaforma IoT), Razer Chroma (un sistema di tecnologia di illuminazione RGB proprietaria) e Razer Cortex. Quest’oggi l’azienda ha dato il via alle strepitose offerte sui propri prodotti per gamer che dureranno per tutto il periodo del Black Friday, del Cyber Monday, fino a Natale.

Dettagli sulle offerte Razer Cyber Week

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming nelle ultime ore ha dato il via alle sue super offerte per i prodotti gaming. Con l’approssimarsi delle Feste è il momento perfetto per celebrare tutto ciò che riguarda il gaming con le incredibili offerte di Razer. Che si tratti di un nuovo tappetino per il mouse o di un aggiornamento completo della postazione di gioco. I gamer possono trovare alcune delle migliori offerte dell’anno sui prodotti Razer. Sedie, tastiere, mouse, cuffie e controller, ce n’è per tutti! A partire da oggi, per tutto il Black Friday e il Cyber Monday e fino a Natale, c’è tutto il tempo per fare ottimi affari e regalarsi o regalare un device Razer.

Per celebrare le festività natalizie, Razer offre agli appassionati la possibilità di aggiornare il proprio set up a un prezzo inferiore. Con un periodo prolungato delle offerte, le date principali sono le seguenti:

18 – 24 Novembre : “Early deals”

: “Early deals” 25 Novembre : Black Friday

: Black Friday 28 Novembre: Cyber Monday

Dove trovare le offerte Razar Cyber Week?

Ecco per voi tutte le offerte principali di Razer per questo periodo di feste:

Kraken X

Nari Ultimate

(in offerta su amazon.it) Razer Nari Ultimate Tecnologia HyperSense: senti l'azione e senti un ulteriore livello di immersione

DeathAdder V2 Mini

Viper Ultimate + Base di Ricarica

(in offerta su amazon.it) Razer Viper Ultimate con base di ricarica - Wireless Gaming Mouse che pesa solo 74g per PC/Mac (ultraleggero, ambidestro, cavo Speedflex, sensore ottico Focus+, illuminazione Chroma RGB) nero DESIGN LEGGERO DA 74 G - Goditi un controllo più rapido e fluido con un mouse wireless leggero progettato per gli esport. Pesa solo 74 g, ma la sua leggerezza non compromette la resistenza del fattore di forma ambidestro.

Naga Trinity

(in offerta su amazon.it) Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB TREMENDAMENTE PRECISO: Dotato di sensore ottico 5G da 16 000 DPI reali, il Razer Naga Trinity è ottimizzato in modo da assicurare elevata precisione e velocità, movimenti rapidi, incantesimi che centrano sempre il bersaglio e ritirata dalla linea di fuoco quando la battaglia diventa intensa

BlackWidow V3 Green (Layout ITA)

(in offerta su amazon.it) Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero Switch meccanici verdi Razer per battute precise con un feedback tattile e uditivo: Senti il feedback tattile e uditivo dopo ogni battuta, con un design classico e personalizzabile e punti di reset che ti garantiscono prestazioni migliori mentre giochi.

Seiren X

(in offerta su amazon.it) Razer Seiren X - PC Gaming Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente Agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Nero MODALITÀ DI RILEVAMENTO DEL SEGNALE AD ELEVATA PRECISIONE: Grazie al pickup di tipo supercardioide, il suono viene registrato su un angolo stretto; questo elimina il rumore di fondo indesiderato e consente di trasmettere la voce in modo chiaro e forte per non perdere nessun messaggio

Ornata V2 (Layout ITA)

Basilisk V3

Goliathus Chroma

(in offerta su amazon.it) Razer Goliathus Chroma - Tappetino Morbido per Mouse da Gioco con Tecnologia Razer Chroma (Tecnologia Razer Chroma, Rapido e preciso, Sincronizzazione senza soluzione di continuità) Black Superficie in tessuto a microtrama Per stili di gioco incentrati sulla velocità e sul controllo: Ottieni il perfetto equilibrio fra controllo e velocità con una superficie in tessuto a microtrama per stili di gioco incentrati sulla velocità e sul controllo. Trasforma qualsiasi movimento del mouse in un movimento accurato del cursore e goditi la precisione definitiva nelle sessioni di gioco più intense.

BlackShark V2 X

(in offerta su amazon.it) Razer BlackShark V2 X Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch DRIVER RAZER TRIFORCE IN TITANIO DA 50 MM: Utilizzando membrane rivestite in titanio, il nostro design suddivide il driver in 3 parti per la regolazione separata di alti, medi e bassi, per un audio chiaro e pulito, con alti ricchi e bassi potenti

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte del mondo Razer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).