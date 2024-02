Rasoio elettrico Philips: sconto sul regalo per lui e la sua barba

Per gli uomini la cura della barba è fondamentale e non può assolutamente mancare, sia a chi piace tenerla, sia chi invece vuole raderla, questo sconto sul rasoio elettrico Philips è il regalo ideale per lui per San Valentino

C’è poco da dire, quando si avvicina San Valentino l’ansia e lo stress sono dietro l’angolo, specialmente quando non sai che cosa regalare alla persona che ami. In periodi come questo, Amazon è il nostro migliore amico, con le varie offerte che troviamo. Ad esempio oggi troviamo in sconto il rasoio elettrico della Philips, degna rivale di Gilette per quanto riguarda i rasoi elettrici. Quello di oggi è infatti un rasoio di alta qualità, che sarà capace di soddisfare tutte le esigenze del tuo uomo e della sua barba. Oggi lo trovi al prezzo di 34,99 euro e puoi trovare l’offerta cliccando sul box Amazon qui sotto.

Lo sconto sul rasoio elettrico Philips è il regalo perfetto per lui

Ciò che rende questo rasoio davvero ottimo è la tecnologia OneBlade, che con l’uso della lama dai movimenti estremamente rapidi è efficace anche sui peli più lunghi. Ha un doppio sistema di protezione, che è costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate che rendono la rasatura molto più facile e comoda. Questo rasoio rifinisce la barba ad una lunghezza uniforme grazie al pettine 5 in 1 incluso, che permetterà al tuo uomo di creare dei contorni perfetti grazie alla lama a doppia direzione di taglio e taglia i peli di qualsiasi lunghezza. Con il cavo di ricarica USB-A, questo rasoio si può ricaricare ovunque tu sia, in casa o in viaggio, il che lo rende ideale per la routine quotidiana e per gli spostamenti.

La lama è anche molto resistente, è fatta in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi e inoltre, quando è il momento di sostituirla, comparirà un’icona di avviso. OneBlade è anche resistente all’acqua e, quindi, è molto facile da pulire, basterà infatti sciacquarlo sotto l’acqua del rubinetto e il gioco è fatto. Per di più il tuo uomo, volendo, si può radere anche sotto la doccia, con o senza schiuma, questo dipende da quello che preferisce. Questo set include un rasoio Philips OneBlade Face, una lama originale e una di ricambio extra, un astuccio morbido, un cappuccio di conservazione, un cavo di ricarica USB-A e un manuale.

Un set completo che rende imperdibile questo sconto sul rasoio elettrico Philips. Se non hai ancora trovato un regalo per lui, questo lo riteniamo ideale. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.