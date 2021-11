PureVPN: sconti fino al 90% per il Cyber Monday, solo 1,03€ al mese

In occasione del Cyber Monday del prossimo lunedì, PureVPN attiverà sconti fino al 90% sul suo software. Vediamo i dettagli!

Come ogni anno, PureVPN tiene altio l’hype in occasione del Cyber ​​Monday offrendo sconti incredibili sul suo piano biennale. Quest’anno, il famoso marchio VPN offre un enorme sconto del 90% per un contratto di 5 anni. Gli utenti possono abbonarsi al servizio oggi e godere della massima sicurezza informatica e privacy per i prossimi due anni dopo aver pagato meno di 62 € e poi cumulare la promozione per estenderle fino a 5 anni!

Perché scegliere PureVPN?

Ecco un riepilogo di tutte le straordinarie funzionalità di cui puoi usufruire con PureVPN.

Velocità VPN fulminee con server da 20 Gbps e supporto Wireguard.

con server da 20 Gbps e supporto Wireguard. La tranquillità di utilizzare un servizio VPN con sede nelle Isole Vergini britanniche (un rifugio sicuro per gli appassionati di privacy)

(un rifugio sicuro per gli appassionati di privacy) Crittografia end-to-end oltre ad altre funzionalità di sicurezza.

oltre ad altre funzionalità di sicurezza. Un audit senza log sempre attivo gestito da KPMG.

Lo sconto complessivo si somma per risparmiare fino a € 576 per tutti i cinque anni del piano di abbonamento PureVPN. Il piano PureVPN di solito costa circa € 9,60 al mese. Ma in occasione del Cyber ​​Monday, si potrà acquistare il piano quinquennale a soli 61,95€ ovvero € 1,03/mese. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che scadrà al termine delle festività del Cyber ​​Monday. Inoltre sarà anche possibile anche usare il codice “Sconto10” per un extra del 10% sull’offerta.

Perché acquistare una VPN in questo Cyber ​​Monday?

Sin dalla crisi del covid-19, le dinamiche dell’ambiente di lavoro odierno hanno assistito a un enorme cambiamento. Oggi, una grande maggioranza della forza lavoro deve lavorare da remoto. Ciò significa che tutte queste persone sono esposte agli orrori che esistono e prosperano su Internet. Questo è il motivo per cui la necessità di una VPN è più grande che mai.

Con PureVPN puoi:

Evitare hacker e criminali informatici : PureVPN offre sicurezza e privacy ininterrotte offrendo una crittografia end-to-end ai suoi utenti. Con PureVPN, puoi evitare ogni tipo di minaccia online mentre navighi su Internet. Anche i criminali più pericolosi e famosi non saranno in grado di hackerare le tue comunicazioni online o curiosare nei tuoi dati.

: PureVPN offre sicurezza e privacy ininterrotte offrendo una crittografia end-to-end ai suoi utenti. Con PureVPN, puoi evitare ogni tipo di minaccia online mentre navighi su Internet. Anche i criminali più pericolosi e famosi non saranno in grado di hackerare le tue comunicazioni online o curiosare nei tuoi dati. Goditi streaming illimitati in ogni momento: PureVPN è la soluzione migliore per aggirare tutte le restrizioni che incontri su Internet. Il servizio VPN offre più di 6.500 server in più di 78 paesi, il che significa che puoi accedere a qualsiasi sito web che puoi trovare su Internet. Anche se un determinato sito Web o canale non è disponibile nella tua posizione, puoi comunque sbloccare l’accesso dopo esserti connesso al server giusto con PureVPN.

Allora, cosa state aspettando? Non perdere questa interessante offerta mentre è ancora attiva e goditevi la massima sicurezza e privacy in ogni momento. E non dimenticate di utilizzare il coupon sconto10 per risparmiare ancor più sul servizio! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!