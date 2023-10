PS5 e EA SPORTS FC 24 a un ottimo prezzo grazie a quest’offerta!

Sul sito ufficiale di Mediaworld è disponibile PS5 in bundle con il nuovissimo FC 24 a un ottimo prezzo, scopriamo l’offerta

Un tempo, ottenere una PS5 era diventato una vera e propria sfida, ora è possibile acquistarla a un prezzo sorprendentemente accessibile. Il mercato dei videogiochi è stato sconvolto dalla crisi dei componenti, con console sempre più difficili da trovare a prezzi ragionevoli. Tuttavia, quei tempi sono ormai andati e questa nuova offerta è una riconferma. Sul sito ufficiale di Mediawrold è possibile acquistare PS5, in bundle col nuovissimo EA SPORTS FC 24 (FIFA 24) al prezzo di € 499,99 invece che 619,99.

PS5: Bundle con EA SPORTS FC 24 a un ottimo prezzo!

La PlayStation 5 (PS5) è una console di gioco che offre prestazioni incredibili grazie a una potente CPU, GPU e un’unità SSD personalizzata con sistema I/O integrato. Questo si traduce in tempi di caricamento praticamente istantanei per i giochi installati sulla sua unità SSD ad altissima velocità. Inoltre, la console supporta il ray-tracing, che rende i giochi più realistici grazie ai raggi di luce simulati individualmente, creando ombre e riflessi autentici. Puoi goderti i tuoi giochi preferiti per PS5 su un televisore 4K e, per alcuni giochi, la PS5 offre una frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per un’esperienza di gioco fluida e scorrevole, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. Inoltre, se hai un TV HDR, i giochi supportati su PS5 offrono una gamma di colori intensa e realistica.

La PS5 supporta anche l’output 8K, consentendoti di giocare su display con una risoluzione ultra alta di 4320p. E se hai una vasta collezione di giochi per PS4, puoi continuare a divertirti con loro sulla tua PS5 grazie alla retrocompatibilità. Inoltre, alcuni giochi per PS4 e PS VR beneficiano di frequenze fotogrammi più elevate e fluide sulla PS5. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di convertire i tuoi giochi digitali e su disco per PS4 in giochi digitali per PS5, offrendo un’esperienza di gioco migliorata su questa nuova console. In breve, la PS5 è una console di gioco che offre prestazioni eccezionali e una vasta gamma di opzioni per gli amanti dei videogiochi di ogni genere.

Quest'ottima offerta è disponibile per pochi giorni, fino al 5 ottobre.