PS5, Amazon fa un’offerta eccezionale per il Prime Day

Per festeggiare l’inizio del Prime Day potrete trovare su Amazon un’offerta eccezionale che vi permetterà di acquistare una PS5 ad un prezzo davvero ottimo

A partire da mezzanotte avrà inizio l’Amazon Prime Day, cioè due giornate ricche di offerte su tanti prodotti diversi. Durante questo periodo di sconti ovviamente saranno disponibili tante promozioni sui prodotti targati Amazon, ma non solo. In questi due giorni infatti potrete trovare anche tanti sconti legati ad altri prodotti venduti sia da Amazon che da altri negozi.

Ovviamente i videogiocatori passeranno queste giornate a cercare sconti su videogiochi e accessori da gaming, ma a quanto pare ci sarà anche un’ottima promozione legata all’ultima console Sony. Per celebrare l’inizio del Prime Day potrete infatti trovare su Amazon un’offerta eccezionale che vi permetterà di acquistare una PS5 ad un prezzo davvero ottimo.

Amazon mette in offerta la PS5 standard ad un prezzo molto vantaggioso

Nonostante sia passato ormai parecchio tempo dal suo lancio ufficiale, la PlayStation 5 resta tutt’ora un prodotto molto desiderato dai videogiocatori. Tra mancanza di console e il recente aumento di prezzo di ben 50€, sembra proprio che per i giocatori non sia affatto facile riuscire a mettere le mani sull’ultima console Sony.

Fortunatamente, se ancora non siete riusciti ad acquistare una PS5, sembra che ora Amazon abbia deciso di venirvi in aiuto. A partire dalla mezzanotte di oggi potrete infatti trovare la versione standard di PlayStation 5 in sconto del 13%. Questo vuol dire che andrete a pagare la console solamente €478,00 anziché €549,99, cioè ben €71,99 in meno rispetto al prezzo base. Se siete interessati all’acquisto, in calce qui sotto potrete trovare l’offerta in questione:

