Proscenic: tanti prodotti in offerta per l’estate

L‘azienda Proscenic si prepara ad una super estate con tantissimi prodotti e novità per la smart home in offerta

Aiutanti per la pulizia della casa, come robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa, scontati dal 19 fino al 40% sul prezzo di listino.

Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, si prepara all’estate con una serie di prodotti in offerta. Il periodo di validità delle promozioni si concluderà l’11 giugno. Tanti i prodotti scontati, dal 19 fino al 40% sul prezzo di listino: aiutanti per la pulizia della casa, come robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti; ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa. Di seguito l’elenco completo.

Prodotti Proscenic in offerta per l’estate: Floobot X1 e V10

I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10 sono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi.

Proscenic Floobot X1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Lavaggio con Sistema Sonico,Svuotamento Automatico,3000Pa

L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico. Prezzo originale X1: 499,00 € con sconto del -24% disponibile a 379,00 €. Prezzo originale V10: 399,00 €, con sconto del -40% a 239,00 €.

Proscenic Floobot V10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 3000pa Lavaggio Vibrante Sonico, Laser Assistente

P12 e P11

Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa dell’autonomia, della versatilità d’uso i propri punti cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata, un motore brushless che gli fornisce di un’aspirazione di 33 kPa (120AW). Raccoglie efficacemente lo sporco e i detriti sul pavimento. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per ridurre efficacemente i grovigli di capelli, offrendo prestazioni potenti. Prezzo originale P12: 239,00 € con sconto del -30% a 169,15 €.

Proscenic P12 Aspirapolvere Senza Fili, 33kPA Scopa Elettrica Potente, Anti-Avvolgimento, LED Vertect™ Verde, 60Minuti Autonomia

Il P11 Smart è un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA. Dotato di display touch e connesso all’app smart, grazie alla tecnologia VBoost aumenta automaticamente l’aspirazione quando incontra un tappeto. La batteria ha una lunga durata, con autonomia fino a 60 min. È compatibile con il set di spazzole specificatamente progettato da Proscenic per i possessori di animali domestici che, si sa, lasciano i loro peli ovunque in giro per casa! Prezzo originale P11 Smart: 239,00 €, scontato del -29% a 169,00 €.

Proscenic P11 Animal Aspirapolvere Senza Fili, 26Kpa Potente Scopa Elettrica Senza Fili, Spazzola per Peli di Animali

Prodotti Proscenic in offerta per l’estate: i10

Dotato di un motore ad alta efficienza da 350 W, l’aspirapolvere senza fili i10 può generare fino a 25000 PA di aspirazione per pulire efficacemente qualsiasi pasticcio. La batteria rimovibile da 2200 mAh installata, permette un utilizzo fino a 50 minuti, e si ricarica velocemente (120-150 minuti). Prezzo originale i10: 199,00 €, sconto del -29% a 139,00 €.

Proscenic i10 Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 25000Pa/Autonomia 50Min con Display Touch

Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet& dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. Prezzo originale WashVac F20: 369,00 € con sconto del –19% a 299,00 €.

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell'Acqua 1L e Batteria Rimovibile

Friggitrice ad aria ProscenicT20

Le friggitrici ad aria ProscenicT20 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l’applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Prezzo originale T20: 99,00 €, con sconto del -20% a 79,00 €.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte per l’estate sui prodotti Proscenic ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).