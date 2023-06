Promozioni, vantaggi e codici sconto NordVPN da non perdere

In questo articolo dedicato a NordVPN andremo a scoprire una serie di consigli e dettagli su potenziali vantaggi, codici sconto e promozioni assolutamente da non perdere

NordVPN, nata nel 2012, rappresenta un servizio di “virtual private network”, ossia uno strumento che permette a chiunque di navigare in internet protetto, anche da smartphone e tablet, e di tutelare la privacy online. Utilizzata da oltre 14 milioni di utenti di tutto il mondo, NordVPN offre agli utenti una “suite” completa e diversificata. Oggi l’azienda è arrivata a proporre agli utenti un numero di server che si avvicina a quota 5.500, situati in 60 Stati. Tra le varie funzionalità offerte può essere ricordata quella denominata Double VPN, che consente di impiegare due server VPN contemporaneamente.

Scegliere NordVPN significa essere certi di navigare senza correre rischi anche collegandosi alle reti WiFi disponibili negli aeroporti e nei centri commerciali. Ma poter contare su una VPN affidabile vuol dire anche bloccare eventuali malware, tracker e pubblicità invasive.

Come risparmiare sulle vacanze con NordVPN?

NordVPN costituisce un valido supporto per le persone che amano viaggiare, o che si trovano costrette a farlo per motivi di lavoro. Abbonarsi evita, innanzitutto, di esporsi a possibili attacchi da parte degli hacker. Al tempo stesso dà la possibilità di connettersi ai WiFi pubblici gratuiti senza doversi preoccupare di esporre le proprie informazioni personali. Un altro vantaggio legato all’utilizzo di NordVPN, utile per chi ha in programma una vacanza ed è alla ricerca di una camera d’hotel, è l’opportunità di effettuare la prenotazione non solo dai siti italiani. Non è raro, infatti, che alcuni siti di altri Paesi presentino offerte più convenienti, risultando però irraggiungibili dall’Italia.

Grazie alla VPN sarà possibile collegarsi a tali portali semplicemente cambiando la località da cui ci si collega (uno dei servizi offerti da NordVPN). E questo beneficando della velocità e stabilità del collegamento grazie a una larghezza di banda illimitata. Un buon modo per risparmiare sul costo di un soggiorno.

Come risparmiare al massimo su NordVPN grazie ai codici sconto?

NordVPN prevede abbonamenti di diversa durata al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti. Spesso propone sconti e promozioni in grado di risparmiare sui servizi offerti. Ma esiste un modo davvero semplice per rendere ancora più conveniente la scelta. Di cosa si tratta? Dei codici sconto, uno strumento divenuto sempre più popolare negli ultimi anni e che ha molti punti in comune con i buoni sconto cartacei, popolari negli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Grazie a un coupon NordVPN, infatti, il prezzo complessivo di un abbonamento sarà destinato a ridursi. E questo avverrà seguendo una procedura semplice e sicura. Tra i codici sconto disponibili è possibile ricordare il codice sconto NordVPN esclusivo “Discoup”, che prevede uno sconto differente a seconda del piano sottoscritto: il ribasso sarà del 69% per quanto concerne il piano di 2 anni NordVPN Completo, del 66% sul piano Standard (sempre di 2 anni) e del 63% sul piano NordVPN Plus (anch’esso sull’abbonamento di 2 anni).

Come usare NordVPN per guardare serie TV?

Tanti giovani, ma non solo, sono soliti sfruttare la velocità di una VPN per guardare in streaming film o serie Tv. E se è vero che, nella maggior parte dei casi, per poterlo fare in Italia è necessario sottoscrivere degli abbonamenti a determinate piattaforme, esistono diversi siti stranieri che trasmettono contenuti gratuitamente. Anche in questo caso, a renderlo possibile sarà il cambio di località, attuabile scegliendo NordVPN. È la tecnologia “Smartplay” di cui dispone quest’ultima, in particolare, a dare agli utenti la possibilità di guardare quanto disponibile in altri Paesi, e di farlo in tutta sicurezza.

Questa operazione è favorita dalla capacità di NordVPN di ottimizzare in modo automatico velocità del download e IP fornito. Così facendo verrà aggirato qualsiasi possibile blocco, dando modo di accedere ai contenuti multimediali offerti dai cataloghi esteri. Non occorre altro che selezionare uno dei server presenti nel Paese di interesse. Eventuali messaggi di errore potranno essere aggirati scegliendo un altro dei server disponibili per il medesimo Paese.

Come avere NordVPN gratis?

Se NordVPN permette agli utenti di testare i propri servizi per un periodo di 7 giorni, in realtà è possibile provarla per un periodo più lungo, pari a 30 giorni, sfruttando la garanzia di rimborso. Un modo economico, ad esempio, per divertirsi a guardare in streaming una serie Tv, o di utilizzare liberamente la VPN durante una vacanza. Allo stesso tempo, le 4 settimane sono sufficienti per scaricare un numero elevato di file torrent, navigare in modo anonimo in Rete o, ancora, sbloccare contenuti offerti da altri Paesi.

La prima operazione da compiere per usufruire dei 30 giorni di prova consiste nel collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, cliccare su “Ottieni NordVPN” e dar vita a un account. Occorrerà poi selezionare l’abbonamento desiderato, inserire le informazioni relative al pagamento e attendere che giunga via email il link per l’attivazione dell’account.

