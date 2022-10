Promozioni Hekka: finita l’estate, arriva l’autunno

Il noto portale di e-commerce Hekka propone tanti nuovi sconti autunnali. Vediamo di che cosa si tratta

Estate definitivamente lasciata alle spalle. Primi freddi e cieli cupi sopra le nostre teste. Ma anche foglie coloratissime, zucche dolcissime e le prime tisane calde davanti alla TV la sera. Che cosa ci offre Hekka per passare al meglio questo autunno?

Promozioni Hekka per l’autunno

NOVOO Portable Power Generator 230Wh 62.400mAh

Molto più di un power bank. Questa power station di NOVOO con i suoi 230 Wh potrà alimentare anche luci, PC e piccoli elettrodomestici in qualsiasi punto del globo. Utilissimo ad esempio da portare in campeggio oppure anche per delle piccole feste in giardino. Oppure per alimentare le luci nel capanno degli attrezzi.

Prezzo in offerta : € 209.80

: € 209.80 Prezzo di listino : € 189.80

: € 189.80 Codice sconto : NOVOO200W

: NOVOO200W Scadenza : fino al 31 ottobre 2022

: fino al 31 ottobre 2022 Consegna veloce da magazzini EU e IVA inclusa.

Artillery Sidewinder-X2 3D Printer

Artillery è un ottimo brand che ha sviluppato un ottimo know-how per le sue stampanti 3D. La Sidewinder-X2 3D è un ottimo modello. L’area di lavoro è 300 x 300 x 400 mm e la piastra può essere rapidamente riscaldata fino a 110 °C. La tecnologia brevettata di Artillery permette di ottenere ottime prestazioni.

Prezzo in offerta : €257.75

: €257.75 Prezzo di listino : €426.75

: €426.75 Codice sconto : HekkaPrinter

: HekkaPrinter Scadenza : fino al 31 ottobre 2022

: fino al 31 ottobre 2022 Consegna veloce da magazzini EU e IVA inclusa.

Unisex 3-Gears Heated Jackets USB Electric Thermal Clothing

Si tratta di un prodotto utilissimo per affrontare i primi freddi: questo gilet riscaldato permette di tenere tiepido il nostro busto, anche senza imbacuccarci. Sono disponibili tantissime taglie diverse. Il capo è realizzato in poliestere e si può impostare su 3 livelli di temperatura LOW (25 °C), MID (35 °C), HIGH (45 °C).

Prezzo in offerta : €21.79

: €21.79 Prezzo di listino : €30.79

: €30.79 Codice sconto : AFF$10V$29

: AFF$10V$29 Scadenza : fino al 31 ottobre 2022

: fino al 31 ottobre 2022 Consegna gratuita dalla Cina e IVA inclusa.

Dog Winter Jacket with Harness

E per i nostri amici a quattro zampe? Ecco dei carinissimi giubbettini per cani. Sono di tanti colori diversi e sono completamente impermeabili. Utili per la passeggiata anche in pieno inverno, soprattutto per gli animaletti abituati a vivere in casa.

Prezzo in offerta : €9.36

: €9.36 Prezzo di listino : €20.36

: €20.36 Codice sconto : HekkaPet

: HekkaPet Scadenza : fino al 31 ottobre 2022

: fino al 31 ottobre 2022 Consegna veloce da magazzini EU e IVA inclusa.

Continuate a seguire la nostra sezione offerte per tanti altri consigli!