Promozioni Doogee: in offerta V30T e N50 su Amazon!

In offerta i nuovi smartphone Doogee, il rivoluzionario rugged V30T e il suo compagno alla portata di tutti N50, scopriamoli insieme

Arrivano su Amazon ed in offerta il rivoluzionario di Doogee, V30T, e budget friendly N50, che hanno già preso d’assalto il mercato su AliExpress e Doogeemall. Tieniti forte perché questi straordinari dispositivi sono ora arrivati ​​sugli scaffali di Amazon: preparati a rivoluzionare la tua esperienza con lo smartphone!

Offerta Doogee V30T: il chipset più potente

Con la sua inedita finitura fotocromatica, si distingue tra i suoi coetanei. Ma questo telefono non si ferma alla mera estetica, vanta una formidabile gamma di caratteristiche degne di nota che sfidano la fascia di prezzo. Alla base, il V30T sfrutta la pura potenza del chipset più formidabile del settore: il MediaTek Dimensity 1080. Con otto core combinati per raggiungere un sorprendente 2,6 GHz, questo dispositivo offre prestazioni senza pari.

È accoppiato con un’incredibile RAM di base di 12 GB, che è espandibile fino a una memoria sbalorditiva di 20 GB con memoria virtuale e una memoria di base di 256 GB, che può essere estesa a una memoria sbalorditiva di 2 TB tramite una scheda micro SD. Ma aspetta, c’è di più! Preparati ad essere ipnotizzato dalla sua abilità nella fotocamera: un’impressionante configurazione quad-camera da 108 MP + 32 MP + 20 MP + 16 MP, che cattura i momenti con una nitidezza e dettagli impareggiabili. È l’enorme batteria da 10800 mAh che alimenta le tue avventure, completata dalla ricarica ultra rapida da 66 W e dalle pratiche funzionalità di ricarica wireless da 15 W.

Offerta Doogee V30T: display

Il V30T vizia ulteriormente i tuoi sensi con un display adattivo ultra nitido da 6,58 pollici FHD+ 120Hz che avvolge la parte anteriore, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Con gli standard Hi-Res, i suoi doppi altoparlanti ti fanno immergere nella beatitudine del suono surround mentre ti immergi nei tuoi contenuti preferiti. E non è tutto! Il V30T vanta una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui supporto GPS dual band L1+L5, funzionalità NFC, certificazioni IP68/1P69K/MIL-STD-810H per una robusta durata, protezione Corning Gorilla Glass, supporto Wi-Fi 6 per una connettività ultraveloce e supporto doppia nano SIM.

Offerta Doogee N50: economico con caratteristiche impressionanti

Dotato di un generoso display da 6,52 pollici, è una rarità in questa fascia di prezzo. Ma N50 non si ferma qui. Si spinge oltre i limiti con una robusta batteria da 4200 mAh, accompagnata da un caricabatterie rapido da 18 W per mantenerti sempre carico. Cattura ricordi straordinari con la sua impressionante configurazione a tripla fotocamera da 50 MP + 8 MP + 2 MP e prova subito l’ultimo Android 13.

Sotto il cofano, N50 vanta il capace chipset octa-core Unisoc T606 per offrire prestazioni fluide in ogni attività. Con 8 GB di RAM di base, espandibile fino a una straordinaria memoria di 15 GB e una memoria di base di 128 GB, espandibile fino a una straordinaria memoria di 1 TB tramite una scheda microSD, N50 ti assicura di non rimanere mai senza spazio per le tue avventure digitali.

Disponibilità

Questi dispositivi sono disponibili per l’acquisto su Amazon dal 22 maggio. Tuttavia non finisce qui. A partire dal 22 maggio ci saranno sconti speciali su tutte e tre le piattaforme (AliExpress, Doogeemall e Amazon). Visita ogni piattaforma per saperne di più. Che ne pensate dello smartphone Doogee? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!

