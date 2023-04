Prodotti Dyson in offerta: grandi SCONTI da Euronics

Alcuni tra i migliori prodotti Dyson sul merecato sono attualmente in offerta da Euronics, vediamo come approfittarne subito

Dyson è un’azienda britannica che produce una vasta gamma di prodotti per la casa e per il benessere personale, tra cui aspirapolveri, ventilatori, purificatori d’aria, asciugacapelli e accessori per la cura dei capelli. Grazie alla sua costante ricerca della perfezione e all’attenzione per i dettagli, Dyson ha raggiunto un grande successo a livello globale ed è diventato uno dei marchi più riconosciuti e rispettati nel settore degli elettrodomestici e degli accessori per la cura della persona. Per molti, i prodotti Dyson sono un must da avere nella propria casa e oggi siamo felici di convididere con voi alcuni dei migliori sconti disponibili sui prodotti in offerta da Euronics.

Dyson V8 Absolute New | Prodotti Dyson in offerta

Il Dyson V8 Absolute New è un aspirapolvere senza fili dotato di un potente motore digitale V8 che offre una grande potenza di aspirazione. Grazie alla sua tecnologia ciclonica, cattura le particelle di polvere e gli allergeni, impedendo loro di fuoriuscire nell’aria. Il modello viene fornito con diversi accessori per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.

Su questo prodotto c’è un corposo sconto del 25% che fa crollare il prezzo dai 399€ originali ai soli 299€. Cosa aspetti? Clicca qui per approfittare dell’offerta.

Dyson Pure Hot+Cool HP00 | Prodotti Dyson in offerta

Il Dyson Pure Hot+Cool HP00 è un purificatore d’aria e ventilatore che offre una tripla funzionalità: purifica l’aria, riscalda o raffredda l’ambiente. Il dispositivo è dotato di un sistema di filtraggio HEPA che cattura il 99,97% delle particelle sottili e inquinanti presenti nell’aria, inclusi polline e peli di animali. La tecnologia Air Multiplier assicura un’efficace circolazione dell’aria.

Sconto del 20% da Euronics che lo rende disponibile a soli 399€ anziché 499€. Clicca qui per saperne di più ed approfittare dell’offerta.

Dyson V15 Detect Absolute | Prodotti Dyson in offerta

Il Dyson V15 Detect Absolute è un aspirapolvere senza fili di ultima generazione dotato di un sensore laser che rileva e mappa automaticamente le particelle di polvere e gli allergeni presenti sul pavimento. Il dispositivo offre anche uno schermo LCD che mostra in tempo reale le informazioni sulla quantità e le dimensioni delle particelle rilevate. Inoltre, il V15 Detect Absolute presenta un motore digitale Hyperdymium, che fornisce un’aspirazione potente e duratura. Il modello viene fornito con diversi accessori, tra cui una spazzola High Torque per tappeti e una spazzola morbida per superfici delicate.

Questo brillante dispositivo, originariamente al prezzo di 749€ sarà acquistabile da Euronics a soli 649€. Clicca qui per approfittare dell’offerta.

Dyson V15 Detect | Prodotti Dyson in offerta

Un gradino più sotto dell’absolute, ovvero l’ultimo prodotto appena visto, troviamo lui. Il Dyson V15 Detect è un aspirapolvere senza fili di ultima generazione che utilizza un sensore laser per rilevare e mappare le particelle di polvere e gli allergeni presenti sul pavimento. Grazie alla sua tecnologia ciclonica, cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, compresi polline e batteri. Inoltre, il V15 Detect presenta un motore digitale Hyperdymium, che fornisce un’aspirazione decisamente potente e controllata. Il modello è dotato di una batteria al litio che garantisce fino a 60 minuti di pulizia senza interruzioni.

Questo modello è acquistabile da Euronics a soli 549€ anziché 679€. Approfittane subito cliccando qui.

Cosa ne pensate di questi sconti da Euronics?