Si avvicina il Prime Day di Amazon e potrebbe essere l’occasione perfetta per acquistare qualche oggetto utile in casa, come un robot aspirapolvere

Il Prime Day è finalmente arrivato e ci sonio tonnellate di prodotti in offerta che aspettano di essere acquistati. Le promozioni partono alle 00:00 del giorno 16 luglio e terminano alle 23.59 del giorno 17 luglio, per una durata totale di 48 ore. Come già noto, le offerte sono dedicate agli utenti con abbonamento Prime. Questo articolo, in particolare, è dedicato a vari prodotti tecnologici per le nostre case, come ad esempio robot aspirapolvere, camere di sicurezza, assistenti virtuali e tanto altro!

Consigli per gli acquisti

Vi diamo qualche dritta, prima di cominciare con le offerte. Per scegliere un robot aspirapolvere, considerate l’autonomia, la potenza di aspirazione, la navigazione (possibilmente con sensori LiDAR 2D o 3D) e il tipo di pavimento su cui sarà utilizzato. Valuta la capacità del serbatoio, la facilità di manutenzione e le funzioni smart come la compatibilità con app e assistenti vocali.

Per scegliere una videocamera di sicurezza, valutate invece la risoluzione dell’immagine, il campo visivo e la capacità di visione notturna. Considerate la connettività, preferendo modelli Wi-Fi per una facile installazione. Verificate la presenza di rilevamento del movimento, audio bidirezionale e compatibilità con app e assistenti vocali. Controllate le opzioni di archiviazione, sia locale che su cloud.

Purtroppo non possiamo darvi consigli specifici su tutti i prodotti per la casa in questo breve articolo, ma potete trovare tante guide complete nella nostra sezione elettronica.

Offerte robot aspirapolvere e prodotti per la casa | Amazon Prime Day

Ecco quindi le migliori offerte su robot aspirapolvere e altri prodotti per la casa:

(in offerta su amazon.it) Cecotec Robot Aspirapolvere Conga 8290 Power Ultra Home Genesis, 280 min di autonomia, 7000 Pa, Laser, Base Autovacciata, Borsa 3 L, 4 in 1: Barre, aspira, scrub e passa il mocio. App Mappa la tua casa per una pulizia accurata di tutte le stanze che desideri in un tempo minimo grazie al sistema di navigazione laser. Motore di aspirazione 7000 Pa in modo che il robot non lasci nulla per l'aspirazione. Funzione Room Plan, che ti consente di definire, pianificare e programmare la pulizia della tua casa completa o di soggiorni specifici grazie alla mappa generata.