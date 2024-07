Prime day: migliori offerte e sconti PC e Notebook

Tra pochi giorni ci sarà il prime day e abbiamo pensato di raccogliere tutte le offerte e gli sconti sui PC e i Notebook in questo articolo. Iniziamo subito!

Arriva un momento molto importante per gli acquisti sui siti di e-commerce online. Probabilmente penserete al Black Friday, che è in effetti uno dei momenti più attesi dell’anno. Ma nel caso non lo sapevate, c’è un altro periodo dell’anno molto atteso, ideale per acquistare qualcosa online in offerta. Parliamo infatti del Prime Day, che si potrebbe definire come il Black Friday di Amazon Prime. In questo articolo troverete le varie offerte e sconti sui PC e dei Notebook del Prime Day che si terrà dalla mezzanotte del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio. Ecco tutte le offerte!

Come scegliere un buon PC o Notebook

Prima di iniziare gli acquisti, tenete conto che per scegliere un PC o un Notebook bisogna tenere in considerazione vari fattori. La prima domanda che dovete farvi è “cosa voglio fare con un PC o un Notebook?”. Bene, in base a questa domanda potete scegliere quello che più fa per voi. Dipenderà molto da quel che volete farci, perché per fare una determinata azione ci vogliono certi componenti di una certa generazione e di una certa potenza. Se ad esempio avete solo bisogno di studiare o lavorare con dei programmi molto semplici come WordPress, Word, Microsoft Office o Canva, allora vi basta anche un PC o Notebook molto basico, Le cose cambiano nell’attimo in cui volete giocare ai videogiochi, in quel caso vi servirà un PC molto performante. Dovrete badare molto alla scheda madre, alla RTX, la scheda di memoria e tantissimi altri fattori.

Migliori offerte e sconti PC e Notebook | Prime Day

(in offerta su amazon.it) ASUS Vivobook 15 F1504ZA#B086ZCDRL7, Notebook con Monitor da 15,6" FHD Anti-Glare, 60Hz, Intel Core 12ma gen i7-1255U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, WIN 11 HOME, Argento Il display NanoEdge offre a Vivobook 15 una vasta area dello schermo per un'esperienza visiva coinvolgente per il lavoro e il gioco. Il suo pannello FHD ad ampia visuale è dotato di un rivestimento antiriflesso per ridurre le distrazioni indesiderate dovute a bagliori e riflessi irritanti, così puoi davvero concentrarti su ciò che hai di fronte.

GEEKOM Mini IT13, NUC13 Intel i9-13900H Mini PC Gaming(fino a 5,4 GHz), 32GB RAM+2TB M.2 SSD Mini Computer, Windows 11 Pro | 8K UHD | Wi-Fi6E | USB4 Il nuovo Intel Core i9 di 13a generazione - GEEKOM L'ultimo mini pc i9 IT 13 è dotato del processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, con prestazioni rivoluzionarie, dotato di 14 core, 20 thread e 24 MB di cache, la frequenza turbo può raggiungere i 5,40 GHz.La CPU di nuova generazione è in grado di gestire più attività contemporaneamente, come i video clip per i giochi da ufficio, in modo da poter lavorare e giocare in modo più fluido e fare di più in meno tempo.

MINISFORUM V3 Tablet PC 14 pollici 3-in-1 V3 AMD 8840U, 8C/16T 32GB LPDDR5 1TB SSD, tablet Windows con tastiera+protezione schermo, supporto Vlink, 2X USB4/tipo C, doppia ventola, WiFi 6 e BT5.2 【Tablet Windows ad alte prestazioni】MINISFORUM V3 Dotato del nuovo processore di punta AMD Ryzen 7 8840U di nuova generazione, basato sull'architettura Zen 4, con 8 core e 16 thread, con una frequenza massima fino a 5.1GHz. La nuova scheda grafica AMD Ryzen AI e Radeon 780M ti aiuta a gestire facilmente le varie applicazioni AI e carichi di lavoro in continua evoluzione.