Il Prime Day 2021 è iniziato, ed Einova non manca all’appello. Le offerte non mancheranno, sarà l’occasione per comprare nuovi gadget

L’attesissimo Prime Day 2021 è iniziato e le offerte non mancano. Per alcuni sarà l’occasione per comprare nuovi gadget per la casa o per l’estate alle porte e Einova by Eggtronic.

Startup modenese esperta in elettronica di potenza e tecnologia wireless, che cerca di unire potenza brevettata, sicurezza certificata e design italiano. Di seguito una breve selezione di prodotti per l’estate e per la casa, qui una panoramica di tutti i prodotti.

Prime Day Einova: ecco tutte le offerte del brand

Power Ring di Einova by Eggtronic.

Power bank wireless Qi con impugnatura ad anello è ideale per il tuo smartphone. Grazie al suo design sottile e compatto, il Power Ring è molto comodo da maneggiare e può essere utilizzato anche come supporto. Il Power Ring disponibile a €42,00.

Wireless Charging Stones

Wireless Charging Stones di Einova by Eggtronic. Base di ricarica wireless Qi 10 W in autentico marmo, travertino, pietra lavica o arenaria. Dal design italiano e materiali pregiati e naturali, questa base di ricarica è comoda, intuitiva e dà un tocco di lusso alla tua ricarica quotidiana. È disponibile a €70.

Mundus di Einova by Eggtronic

Mundus di Einova by Eggtronic. Sterilizzatore UV-C certificato Intertek ed EPA, con ricarica wireless rapida integrata. Qualunque oggetto inserito al suo interno viene sterilizzato con un’efficacia che raggiunge il 99.9998% in soli 8 minuti. Questi risultati sono possibili grazie alla quadrupla azione di disinfezione che unisce le prestazioni delle lampade e LED UV-C, dell’ozono e della superficie catalitica in biossido di titanio. Mundus è inoltre dotato di due punti di ricarica wireless certificati Qi fast charge. È disponibile a €99,90.

