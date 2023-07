Prime Day: Assistenti domestici intelligenti di ECOVACS al prezzo più conveniente

Assistenti domestici intelligenti di ECOVACS al prezzo più conveniente disponibili al Prime Day. Fino al 47% di sconto sui prodotti ECOVACS

L’estate ci sta regalando un sole splendente e temperature elevate. Le condizioni migliori per trascorrere molte ore all’aperto. Tuttavia, la pulizia ordinaria della casa non si fa da sola e costa tempo prezioso. O forse no?

Gli innovativi robot aspirapolvere DEEBOT di ECOVACS fanno il lavoro al posto nostro e ci permettono di godere appieno dell’estate. Ciò grazie alla più recente tecnologia di navigazione, alla potente aspirazione, alla migliore tecnologia di pulizia e ad altre caratteristiche.

Il Prime Day dell’11 e 12 luglio è ora accompagnato da offerte speciali su DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1e OMNI, DEEBOT T20 OMNI ed altri robot intelligenti di ECOVACS. Offerte reali per veri campioni, proprio come il milione di utenti che già possiedono un robot intelligente di ECOVACS.

Prime Day ECOVACS: DEEBOT X1 OMNI – con pratica stazione di pulizia

Il DEEBOT X1 OMNI è la soluzione premium di ECOVACS. Con una potenza di aspirazione di 5000 Pa e due dischi ruotanti, non lascia nulla al caso durante la pulizia. Quando i panni sono sporchi, ritorna alla stazione di pulizia OMNI inclusa, che li mantiene puliti e freschi. Grazie alla navigazione assistita dall’intelligenza artificiale, è in grado di affrontare ogni sfida e può essere comodamente controllato tramite l’assistente vocale YIK0.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko X-TRA PRATICO: Con DEEBOT X1 OMNI, non c'è bisogno di svuotare manualmente il contenitore della polvere. La stazione ha un sacchetto di polvere sigillato monouso con una capacità di 3,2 L che assomiglia a un cassetto. Durante la carica e dopo la pulizia, la polvere viene automaticamente estratta dal robot in questo sacchetto, dal quale non possono uscire né polvere né allergeni

DEEBOT X1e OMNI – la soluzione di pulizia per eccellenza

Dotato di una stazione di pulizia OMNI all-in-one, il robot aspirapolvere DEEBOT X1e OMNI rimane sempre in ottime condizioni. Il sistema di pulizia a 4 fasi garantisce una pulizia profonda e potente, mentre la tecnologia AIVI 3.0 consente di rilevare gli ostacoli in base all’intelligenza artificiale e di aggirarli con facilità.

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI, Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Stazione di Pulizia Multi-Funzione, 5000 Pa, Elusione Ostacoli AIVI 3.0, OZMO Turbo 2.0, 260 min, 3D map, Assistente Vocale Yiko Lavaggio panni e asciugatura panni di lavaggio ad aria calda automatica e pulizia automatica: Dopo il lavaggio DEEBOT ritorna alla stazione e lava in automatico i panni, la macchina pompa l'acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga i panni con l'aria calda, mantenendoli puliti evitando la formazione di odori sgradevoli; la stazione di pulizia è in grado di eseguire la pulizia automatica con un tocco, pompare l'acqua sporca nel serbatoio acque di scarico, senza bisogno di frequenti smontaggi e lavaggi

DEEBOT T20 OMNI – il campione per i proprietari di animali domestici

DEEBOT T20 OMNI è l’ultima generazione della Serie T di DEEBOT. Inoltre è il partner ufficiale di Buddy Holly, il cane vincitore della categoria “Best in Show” al Westminster Kennel Club Dog Show di quest’anno. Il DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one con tecnologia di lavaggio ad acqua calda.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 6000Pa con Stazione Svuota Polvere e Pulizia Sollevamento Automatico Moci, Lavaggio Acqua Calda, Tappeti, Rilevamento ostacoli 3D, Alexa/APP POTENTE SOLUZIONE DI PULIZIA ALL-IN-ONE: Grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un'enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, DEEBOT offre un'esperienza di pulizia profonda, persino negli angoli; la stazione OMNI All-in-One migliora la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione.

Grazie alla nuova funzione di sollevamento automatico del panno, non solo pulisce i pavimenti duri e i tappeti in una sola volta, ma libera automaticamente il panno da sporco e residi; condizioni ideali per rimuovere efficacemente ogni tipo di sporco, come i resti di cibo per animali. Il robot raccoglie abilmente i peli con una nuova spazzola di gomma integrata.

Offerte Prime Day ECOVACS

In occasione del Prime Day sono disponibili ad un prezzo speciale anche altri prodotti di punta di ECOVACS. WINBOT W1 PRO rappresenta il non plus ultra tra i robot per la pulizia delle finestre. Grazie al sistema automatico a spruzzo incrociato, rimuove facilmente sporco e macchie dalle finestre e lo fa nel modo più efficiente grazie al sistema WIN-SLAM 3.0 rivisto.

Questo vale anche per GOAT G1, il nuovissimo rasaerba robotico intelligente di ECOVACS con una navigazione precisa al centimetro e la possibilità di evitare gli ostacoli. L’AIRBOT Z1 assicura un’aria fresca e salubre all’interno della propria abitazione: Il robot purificatore d’aria WiFi, mobile e con supporto AI, pulisce l’aria ed è la soluzione ideale contro pollini, acari, virus e batteri.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte ECOVACS per il Prime Day ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).