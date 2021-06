In occasione di uno speciale Amazon Prime Day 2021, che durerà fino alle 23.59 di domani, 22 giugno, D-Link ha svelato degli sconti imperdibili su moltissimi prodotti!

Per consentire a tutti gli utenti di godere di una smart home veloce e sicura, e per diffondere sempre di più una tecnologia affidabile e a un buon prezzo nelle case degli italiani, D-Link aderisce al Prime Day 2021, l’azienda mette a disposizione diversi prodotti del proprio ecosistema con sconti eccezionali – da videocamere di sorveglianza indoor e outdoor, a router wi-fi 6, fino a range extender e hub USB – soddisfando così le diverse esigenze di tutti gli appassionati di tecnologia.

Nella pagina Amazon dedicata potranno essere consultate tutte le promozioni, mentre di seguito D-Link indica le più interessanti, riguardanti. Bando alle ciance, vediamo tutte le offerte del brand.

Ecco il Prime Day 2021 di D-Link: tutte le offerte per una smart home

Router wi-fi 6 DIR-X5460

Il router wi-fi 6 DIR-X5460, per trarre il massimo dalla connessione internet grazie al wi-fi di ultima generazione fino a 5,4gbps e offrendo una navigazione più rapida, streaming 4K e giochi online. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO aumentano fino a quattro volte il numero totale di dispositivi che la rete è in grado di gestire senza problemi. Al prezzo di 149,90€, con un risparmio di 80€.

Videocamera outdoor DCS‑8627LH

La videocamera outdoor DCS‑8627LH, è dotata di un sistema di rilevamento AI in grado di distinguere in modo intelligente gli oggetti in movimento, identificando tra umani e non umani. Consente una sorveglianza notturna e certificata IP65, ed è l’ideale per gli spazi esterni grazie all’audio a due vie e la rilevazione della rottura di vetri. Al prezzo di 109,90€, con un risparmio di 80€.

Wi-fi mesh COVR-1103

Il sistema wi-fi mesh COVR-1103, utile per potenziare e rendere uniforme la connessione internet in tutta la casa, mantenendo anche la giusta protezione grazie al protocollo di sicurezza wi-fi WPA3. Questa versione, con 3 covr point, estende la connessione fino a 464mq. Al prezzo di 99,90€, con un risparmio di 50€.

Videocamera indoor DCS-8325LH

La videocamera indoor DCS-8325LH, è compatta ma piena di potenza grazie al sistema di rilevamento AI e alla risoluzione video a 1080p. Il suo obiettivo grandangolare da 151° consente agli utenti di tenere sotto controllo un’area molto ampia. Come tutte le videocamere D-Link è progettata per la moderna smart home ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Al prezzo di 64,90€, con un risparmio di 55€.

Hub USB-C 6in1

L’hub USB-C 6in1 DUB-M610, ideale per lavorare con semplicità e in mobilità, aggiunge al PC un lettore di schede SD e micro SD a doppio slot, una porta HDMI per un secondo display con risoluzione fino a 4K, due porte USB 3.0 e una porta USB‑C, per ottenere il massimo da tutti i dispositivi collegati. Al prezzo di 38,90€, con un risparmio di 16€.

Inoltre, la videocamera compatta DCS-6500LH, è in sconto del 22%, con funzione pan & tilt e dal design originale. Il range extender DAP-1620 è in sconto del 25%, per aumentare la copertura di rete in tutta la casa. Invece l’hotspot wi-fi DWR-933 è attualmente in sconto del 42%, per condividere una connessione Wi-Fi mobile ad alta velocità ovunque si desideri.

