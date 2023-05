Pokémon: serie di videogiochi in sconto su Mediaworld!

Vari titoli della serie Pokémon sono attualmente in sconto sul noto store online di Mediaworld. Scopriamo di più in questa news

Di titoli dedicati agli intramontabili mostri tascabili di Nintendo e Game Freak ce ne sono a bizzeffe ormai sulla piccola ibrida del colosso di Kyoto. La console infatti ad oggi ospita ben tre titoli di ottava generazione (tra i quali rientra anche Arceus) e due titoli di nona, più i remake di quarta generazione (a proposito, se ve la siete persa, potete trovare qui la nostra recensione in merito a questi ultimi). Se stavate pensando di recuperare uno di questi recenti titoli, sarete felici di sapere che al momento Mediaworld sta offrendo uno sconto su diversi giochi appartenenti alla serie Pokémon.

Mediaworld mette in sconto vari titoli della serie Pokémon

In queste ore si sta svolgendo la Gaming Experience, grazie alla quale potrete usufruire di varie offerte su giochi, bundle ed accessori dedicati al mondo del gaming. Tra queste vi segnaliamo anche la presenza di Leggende Pokémon: Arceus (di cui trovate qui la nostra recensione in merito) e Scarlatto/Violetto (cliccate qui invece per leggere la nostra recensione su questi ultimi, e, se siete curiosi, non perdetevi il nostro articolo dedicato alle differenze tra le due versioni), che Mediaworld offre attualmente con uno sconto del 16,66%. Se siete interessati ad approfittare di queste interessanti offerte, vi basterà cliccare sul link corrispondete che trovate qui sotto, per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto.

E voi che cosa ne pensate di queste promozioni? Approfitterete di una di queste per recuperare uno dei titoli sopra citati? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.