In questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori offerte degli Sconti di Primavera presenti al momento sul PlayStation Store

Anche questo mese il PlayStation Store ci offre delle nuove offerte davvero vantaggiose su moltissimi videogiochi grazie agli Sconti di Primavera. Con così tanti titoli in sconto potrebbe essere difficile decidere cosa acquistare e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono le dieci migliori offerte presenti al momento sullo store Sony.

Distrarsi in primavera

Ormai la primavera è alle porte e tantissime persone non vedono l’ora che arrivi il bel tempo per passare qualche ora all’aperto. Purtroppo però il Coronavirus continua a rappresentare un grave problema nel nostro paese e di conseguenza tantissime persone saranno costrette a passare questo periodo chiuse in casa. Per fortuna però per i videogiocatori è più semplice riuscire a sopportare questa reclusione forzata e grazie agli sconti di Primavera riuscirete di sicuro a trovare qualche nuovo titolo con cui distrarvi. Ma ora basta preamboli e andiamo subito a dare un’occhiata ai vari titoli in offerta!

Resident Evil 3 – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Iniziamo la nostra lista con Resident Evil 3, l’ultimo remake della nota saga di survival horror di Capcom. I giocatori vestiranno i panni di Jill Valentine, un ex membro della S.T.A.R.S. che dovrà cercare di fuggire dalla famigerata città di Raccoon City. Durante la sua fuga Jill non dovrà sopravvivere solamente ai comuni non morti, ma dovrà fare i conti anche col temutissimo Nemesis, una pericolosissima arma bio-organica inarrestabile. Acquistando il gioco inoltre riceverete anche Resident Evil: Resistance, la nuova esperienza multiplayer targata Resident Evil.

Resident Evil 3 è in sconto da €59,99 a €19,79

Dragon Ball Z: Kakarot – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Passiamo ora a Dragon Ball Z: Kakarot, l’ultimo titolo sulla serie anime più famosa di sempre. Questo gioco è perfetto per i fan di Dragon Ball, dato che vi permetterà di rivivere tutti i momenti più belli della storia di Goku, come ad esempio la saga dei Sayan, lo scontro con Freezer, il torneo di Cell e così via. Se volete rivivere tutte le emozioni che avete provato guardando per la prima volta la serie, allora questo titolo è perfetto per voi.

Dragon Ball Z: Kakarot è in sconto da €69,99 a €27,99

Cuphead – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Cuphead è un classico run and gun a scorrimento incentrato sui combattimenti con i boss sviluppato dallo Studio MDHR. Il gioco è estremamente ostico e soddisfacente sia in giocatore singolo che in cooperativa e di sicuro non vi annoierà facilmente. Inoltre, grazie al suo eccezionale stile artistico che si ispira ai cartoni animati degli anni 30, Cuphead è una festa per gli occhi che vi lascerà a bocca aperta ad ogni nuovo incontro.

Cuphead è in sconto da €19,99 a €14,99

DOOM Eternal Edizione Deluxe – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Ora è il momento di DOOM Eternal, l’eccezionale sparatutto in prima persona sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda. Il gioco è ambientato due anni dopo gli eventi del capitolo precedente e metterà nuovamente i giocatori nei panni del DOOM Slayer, ora più arrabbiato che mai. Questa volta il nostro letale guerriero dovrà dirigersi sulla terra con lo scopo di decimare le orde di demoni che stanno invadendo il pianeta. Il titolo offre un gameplay frenetico e brutale che di sicuro saprà offrirvi ore ed ore di divertimento. Inoltre con l’Edizione Deluxe avrete accesso anche al Pass Anno 1 che vi permetterà di giocare ai DLC The Ancient Gods parte 1 e The Ancient Gods parte 2.

DOOM Eternal Edizione Deluxe è in sconto da €99,99 a €32,99

Persona 5 Royal Deluxe Edition – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Se siete degli amanti dei JRPG a turni non potete lasciarvi sfuggire Persona 5 Royal, l’ultimo capolavoro di Atlus. In questo titolo vestirete i panni di uno studente giapponese che, a causa di una serie di strani eventi, si troverà a cercare di salvare alcuni degli individui più corrotti del paese sconfiggendo il male che si annida nei loro cuori.

Inoltre potrete esplorare e vivere una città di Tokyo davvero viva, piena di tutte le luci e le ombre che la contraddistinguono. La versione Royal è il modo migliore per recuperare questo titolo, dato che aggiunge nuovi scenari, nuovi personaggi, nuovi social link e ovviamente nuovi Persona. Inoltre con la Deluxe Edition avrete a disposizione anche un pacchetto che contiene ben 4 set di oggetti cosmetici con cui personalizzare i protagonisti.

Persona 5 Royal Deluxe Edition è in sconto da €69,99 a €31,49

Resident Evil 7 – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Restiamo ancora in tema Resident Evil con il settimo capitolo numerato della serie. Questo gioco si discosta molto dai suoi predecessori, sia per quanto riguarda il protagonista che l’impostazione della telecamera, ma nonostante ciò mantiene lo stile tipico dei Resident Evil. Se non avete ancora avuto modo di giocare questo eccezionale titolo ora è il momento giusto per recuperarlo, specialmente in vista dell’imminente uscita del nuovo Resident Evil Village.

Resident Evil 7 è in sconto da €19,99 a €9,99

Control Ultimate Edition – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Control è un action adventure sviluppato da Remedy Entertainment in cui controlleremo Jesse Faden, una ragazza dotata di poteri sovrannaturali. Il nostro obiettivo sarà quello di infiltrarci all’interno della sede del Federal Bureau of Control per salvare nostro fratello, ma al nostro arrivo l’agenzia sarà nel bel mezzo di una crisi e toccherà a noi prendere le redini della struttura.

Il titolo offre un gameplay molto divertente grazie alla presenza di potere molto vari e l’ambientazione risulta davvero unica e intrigante. Se non avete avuto ancora modo di provare Control, questo è il momento giusto per farlo. La Ultimate Edition include oltre al gioco base anche le due più grandi espansioni rilasciate per il titolo. Inoltre se acquisterete la versione per next-gen potrete anche godere di tanti miglioramenti tecnici e delle feature uniche offerte dal DualSense.

Control Ultimate Edition è in sconto da €39,99 a €23,99

Wasteland 3 – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Adesso tocca a Wasteland 3, l’ultimo RPG post apocalittico di inXile Entertainment. In questo capitolo i giocatori controlleranno ancora una volta una squadra di Ranger del Deserto, uomini di legge intenti a difendere l’Arizona dalle numerose minacce della zona contaminata. Questa volta però i ranger dovranno spostarsi in Colorado per aiutare un misterioso patriarca e saranno costretti a stabilire una nuova base in territori sconosciuti. Se amate i GDR tattici e narrativi allora Wasteland 3 non vi deluderà. Inoltre, in caso vogliate, potrete anche giocarlo in cooperativa online con un amico.

Wasteland 3 è in sconto da €59,99 a €29,99

Ghostrunner – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

In questo titolo post apocalittico vestirete i panni di un ghostrunner, cioè un costrutto metà uomo e metà macchina che ha il compito di difendere l’ultimo rifugio della razza umana: la Dharma Tower. Purtroppo la torre al momento è in mano ad una perfida donna di nome Mara, ma grazie alle vostre doti sovrumane sarete di sicuro in grado di mettere fine al suo dominio.

Per riuscire ad affrontare le trappole di Mara potrete contare solamente sulle vostre tecniche di parkour e sui vostri riflessi inumani, oltre che ovviamente sulla vostra fidata katana. Se siete alla ricerca di un gioco adrenalinico che richiede abilità e precisione per essere completato, allora Ghostrunner fa al caso vostro.

Ghostrunner è in sconto da €29,99 a €20,99

Call of Duty: Black Ops Cold War – PlayStation Store: le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Concludiamo infine la nostra lista con Call of Duty: Black Ops Cold War, l’ultimo FPS di Treyarch e Raven Studios. Il titolo è perfetto per gli amanti degli sparatutto e vi permetterà di passare ore ed ora a divertirvi grazie a tantissime modalità multiplayer online. Inoltre questo COD possiede anche una campagna singleplayer spettacolare che presenta al suo interno dei personaggi noti provenienti da alcuni dei capitoli più amati della serie.

Call of Duty: Black Ops Cold War è in sconto da €69,99 a €45,49

Uno sguardo alle altre offerte degne di nota

In questa nuova promozione sono presenti quasi 900 titoli in offerta e noi abbiamo deciso di parlarvi di quelli che secondo noi meritano di più, ma sono presenti anche tante altre offerte degne di nota:

God of War è in sconto da €29,99 a €20,09

Devil May Cry 5 è in sconto da €24,99 a €19,99

NBA 2K21 è in sconto da €69,99 a €19,59

Watch Dogs: Legion è in sconto da €69,99 a €34,99

Marvel’s Avengers è in sconto da €69,99 a €27,99

Tekken 7 è in sconto da €49,99 a €9,99

Sid Meier’s Civilization VI è in sconto da €49,99 a €14,49

Dragon Ball FighterZ è in sconto da €69,99 a €9,79

