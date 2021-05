In questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori offerte dei Days of Play presenti al momento sul PlayStation Store

Anche questo mese il PlayStation Store ci offre delle nuove offerte davvero vantaggiose su moltissimi videogiochi grazie ai Days of Play. Con così tanti titoli in sconto potrebbe essere difficile decidere cosa acquistare e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono le dieci migliori offerte presenti al momento sullo store Sony.

Next-gen, grandi classici e gadget

Sony ha deciso di celebrare la grande community PlayStation con i Days of Play, una serie di offerte su alcuni dei migliori giochi disponibili per PlayStation. Grazie a questa promozione potrete trovare in sconto sia grandi titoli di rilievo per PS4 che giochi next-gen usciti da poco per PS5. Inoltre, fino al 9 giugno, i giocatori potranno anche ottenere nuovi avatar e temi esclusivi per la propria console, oltre ad avere la possibilità di acquistare con il 20% di sconto alcuni gadget selezionati del PS Gear Store.

Spider-Man: Miles Morales – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Iniziamo subito la nostra lista con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’ultimo titolo sul ragno più famoso al mondo sviluppato da Insomniac Games. Nel gioco vestirete i panni di Miles Morales e dovrete sfruttare abilità vecchie e nuove per proteggere New York dai cattivi che la minacciano. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile sia in versione PS4 che PS5 ed è perfetto per chiunque sia alla ricerca di un titolo divertente e colmo d’azione.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è in sconto da €59,99 a €49,79

Days Gone – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Days Gone è un action adventure open world sviluppato da SIE Bend Studio ed è una delle esclusive di punta di PS4. Nel gioco impersoneremo cacciatore di taglie Deacon St. John e dovremo cercare di sopravvivere in un mondo infestato dagli infetti. Se vi piace sfrecciare a bordo della vostra moto in un vasto mondo aperto e sconfiggere non morti, Days Gone è il gioco che fa per voi.

Days Gone è in sconto da €69,99 a €20,29

Sackboy: Una Grande Avventura – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Passiamo ora a un altro titolo cross-gen con Sackboy: Una Grande Avventura. Questo divertentissimo platform vi permetterà di controllare uno degli iconici Sackboy della serie di Little Big Planet attraverso una serie di livelli molto vari e colorati. Il titolo inoltre ora presenta finalmente una modalità cooperativa che vi permetterà di condividere l’esperienza di gioco con un amico sia online che in locale.

Sackboy: Una Grande Avventura è in sconto da €69,99 a €60,19

Nioh Collection – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

La Nioh Collection è un grande pacchetto che include una versione completa e rimasterizzata di Nioh e Nioh 2, i due soulslike di successo sviluppati dal Team Ninja. Nel primo capitolo della serie vestirete i panni di William, un samurai occidentale che si reca in oriente alla ricerca del suo spirito guardiano. Nel secondo invece controllerete un potente guerriero metà uomo e metà Yokai, e dovrete dare la caccia ad alcuni dei più temibili demoni del Giappone. Se siete intenzionati ad approcciarvi per la prima volta alla serie, allora questo pacchetto è perfetto per voi.

Nioh Collection è in sconto da €79,99 a €69,59

The Last of Us parte II – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Ora è arrivato il turno di The Last of Us Parte II, l’ultimo capolavoro targato Naughty Dog. In questo nuovo capitolo della serie di The Last of Us vestirete nuovamente i panni di Ellie, ma questa volta dovrete intraprendere un lungo viaggio in cerca di vendetta. Questo titolo rappresenta il canto del cigno della PS4, grazie a una qualità tecnica e narrativa capace di lasciare davvero a bocca aperta. Se non avete avuto ancora modo di provarlo, questo è il momento giusto per recuperarlo, specialmente dopo tutti i premi vinti durante i The Game Awards.

The Last of Us parte II è in sconto da €69,99 a €30,09

Dreams – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Se siete alla ricerca di un gioco un po’ diverso, allora Dreams è perfetto per voi. Questo titolo è un enorme strumento che vi permetterà di creare opere d’arte interattive e videogiochi per poi condividerli con il resto della community. Dreams non è un gioco adatto a tutti ma, se siete incuriositi dalle tante opere ideate dai giocatori e soprattutto vi piace creare, allora di sicuro ve ne innamorerete in un istante.

Dreams è in sconto da €39,99 a €19,99

Assassin’s Creed Valhalla – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

I fan della serie di Assassin’s Creed di certo non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di portarsi a casa il nuovissimo Assassin’s Creed Valhalla. In questo titolo vestirete i panni di Eivor, un vichingo giunto in Inghilterra in cerca di una nuova terra dove stabilirsi. Il nuovo action RPG di Ubisoft è stato rilasciato da pochi mesi, ma nonostante ciò ha già subito uno sconto non indifferente. Se siete dei fan della serie ma non avete ancora avuto modo di giocare Assassin’s Creed Valhalla, allora questo potrebbe essere un buon momento per farlo.

Assassin’s Creed Valhalla è in sconto da €69,99 a €41,99

Ghost of Tsushima – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Adesso tocca a Ghost of Tsushima, una delle esclusive PS4 più amate dai dai giocatori. In questo gioco vestirete i panni di Jin Sakai, un feroce samurai che dovrà cercare di salvare l’isola di Tsushima da un’invasione mongola. Il titolo è davvero divertente e, grazie alla possibilità di scegliere fra agire nell’ombra oppure attaccare gli avversari direttamente, si adatta allo stile di gioco di ogni giocatore. Inoltre uno dei più grandi punti di forza di Ghost of Tsushima è l’esplorazione, dato che il mondo di gioco è splendido e ricco di biomi diversi da visitare.

Ghost of Tsushima è in sconto da €69,99 a €39,89

MediEvil – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

MediEvil è un classico senza tempo della prima PlayStation e grazie a questo remake potrete rivivere le stesse emozioni di quasi vent’anni fa. In MediEvil impersoneremo Sir Daniel Fortesque, un cavaliere inetto che è ritornato in vita per proteggere il regno di Gallowmere. Il titolo mantiene lo spirito del gioco originale ripresentandolo però in chiave moderna. Questo gioco è adatto sia a chi ha giocato il capitolo originale tanti anni fa, sia a chi si approccia al titolo per la prima volta.

MediEvil è in sconto da €29,99 a €14,99

Demon’s Souls – PlayStation Store: le migliori offerte dei Days of Play

Concludiamo infine la nostra lista con il remake per PS5 di Demon’s Souls sviluppato da Bluepoint Games. In questo splendido rifacimento del primo Souls mai creato dovrete affrontare i famelici demoni che hanno infestato Boletaria e cercare di far riaddormentare il misterioso Antico per prevenire la distruzione del mondo. Sia che siate dei neofiti oppure abbiate già giocato il titolo originale, questo spietato remake sarà comunque in grado di lasciarvi costantemente a bocca aperta.

Demon’s Souls è in sconto da €79,99 a €69,59

Ricapitoliamo

Di seguito andremo a riportare in ordine quelle che secondo noi sono le migliori offerte dei Days of Play, così da permettervi di compararle meglio:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è in sconto da €59,99 a €49,79

Days Gone è in sconto da €69,99 a €20,29

Sackboy: Una Grande Avventura è in sconto da €69,99 a €60,19

Nioh Collection è in sconto da €79,99 a €69,59

The Last of Us parte II è in sconto da €69,99 a €30,09

Dreams è in sconto da €39,99 a €19,99

Assassin’s Creed Valhalla è in sconto da €69,99 a €41,99

Ghost of Tsushima è in sconto da €69,99 a €39,89

MediEvil è in sconto da €29,99 a €14,99

Demon’s Souls è in sconto da €79,99 a €69,59

Uno sguardo alle altre offerte degne di nota

In questa nuova promozione sono presenti quasi 500 titoli in offerta e noi abbiamo deciso di parlarvi di quelli che secondo noi meritano di più, ma sono presenti anche tante altre offerte degne di nota:

Predator: Hunting Grounds è in sconto da €39,99 a €19,99

Immortals Fenyx Rising è in sconto da €69,99 a €34,99

Sekiro: Shadows Die Twice è in sconto da €69,99 a €34,99

DOOM Eternal è in sconto da €69,99 a €27,99

Yakuza: Like a Dragon è in sconto da €59,99 a €41,99

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta è in sconto da €39,99 a €25,99

Resident Evil 3 è in sconto da €59,99 a €19,79

Se questo articolo vi è stato utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità su offerte e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.