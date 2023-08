PlayStation 5: è il momento di acquistarla grazie allo sconto Mediaworld!

Mediaworld sta proponendo diverse promozioni che vedono come protagonista PlayStation 5 in forte sconto, inclusi accessori e giochi!

Quasi tre anni dopo il suo debutto, la PlayStation 5 è emersa da un lancio inizialmente turbolento. Il passato recente è stato caratterizzato dalla “crisi dei microchip”, un periodo in cui la console e molti dispositivi elettronici, come le schede video, erano difficili da reperire e spesso venduti a prezzi eccessivamente alti. Tuttavia, questi tempi difficili sono ormai alle spalle e, anzi, siamo testimoni di offerte e sconti su questi dispositivi. La PS5 non rappresenta semplicemente un passo avanti in termini di prestazioni, ma introduce anche una nuova prospettiva nell’esperienza videoludica. Equipaggiata con la più recente generazione di hardware, la console offre una fluidità e una potenza straordinarie, affrontando agevolmente persino i titoli più esigenti e le avventure di realtà virtuale. La PS5 è la concretizzazione della passione di Sony per l’innovazione nel campo dei videogiochi, fornendo agli utenti un’esperienza di intrattenimento senza eguali.

L’esperienza videoludica raggiunge nuove vette con la Sony PlayStation 5. Dotata di una potenza eccezionale in CPU, GPU e unità SSD personalizzate, con sistema I/O integrato, questa console offre prestazioni ineguagliabili nel mondo delle console PlayStation. L’unità SSD ad altissima velocità assicura tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi installati, mentre il sistema I/O integrato consente agli sviluppatori di creare esperienze di gioco mai immaginate prima, grazie all’estrazione dati ultraveloce dall’unità SSD.

La tecnologia di ray-tracing apre le porte a mondi virtuali straordinariamente realistici, con l’illuminazione simulata in modo individuale che dà vita a ombre e riflessi autentici. Goditi i tuoi giochi preferiti su un TV 4K, con l’opzione di esperienza di gioco fluida e scorrevole fino a 120 fps e output a 120 Hz sui display 4K. L’output 8K offre l’opportunità di sperimentare la risoluzione 4320p su display compatibili.

Sony PlayStation 5 è disponibile a un incredibile prezzo di € 449 invece di € 549,99. Inoltre, i controller DualSense sono ora offerti a soli € 49,99 invece di € 57,99.

