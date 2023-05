Philips Series 2200 EP2224/10: super macchina da caffè in offerta da Euronics

In offerta da euronics una delle migliori macchine da caffè di alta fascia, parliamo della Philips Series 2200 EP2224/10, scopriamola

Se stai cercando una macchina da caffè automatica di alta qualità, potresti prendere in considerazione la Philips Series 2200 EP2224/10. Attualmente in offerta presso Euronics, questa macchina da caffè offre una combinazione di prestazioni eccellenti e facilità d’uso. Con funzionalità come la macinazione integrata dei chicchi di caffè, la preparazione di diverse tipologie di bevande e le opzioni di personalizzazione, questa macchina ti permette di gustare il caffè perfetto a ogni tazza.

Caratteristiche tecniche | Philips Series 2200 EP2224/10 in offerta

La EP2224/10 è dotata di un sistema di macinazione integrato che può macinare i chicchi di caffè appena prima di preparare la bevanda, garantendo un aroma fresco e un gusto intenso. La macchina è in grado di preparare diverse tipologie di caffè, come espresso, caffè normale e lungo, e offre anche la funzione di preparazione di bevande a base di latte, come cappuccino e latte macchiato.

La macchina è anche dotata di un pannello di controllo intuitivo che consente di selezionare facilmente le opzioni di preparazione desiderate, come la forza del caffè e il volume della bevanda. Dispone anche di un sistema di erogazione regolabile per adattarsi a diverse dimensioni di tazza. Inoltre, la EP2224/10 è dotata di funzioni aggiuntive, come un serbatoio dell’acqua di grande capacità, un sistema di pulizia automatica e un programma di decalcificazione. Queste funzionalità aiutano a mantenere la macchina pulita e garantire una lunga durata nel tempo.

Come approfittare dell’offerta | Philips Series 2200 EP2224/10 in offerta

In questo momento la macchina da caffè è in offerta a soli 349€ anziché 499€ beneficiando in uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’ottimo caffè che cercano una macchina top di gamma in grado di esaltare veramente questa preziosa bevanda. Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

