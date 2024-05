Persona 5 Royal è in offerta su Amazon a poco più di 10 euro!

Amanti della saga di Persona, udite! Perché Amazon ha messo in offerta Persona 5 Royal, l’ultimo capitolo della famosissima e tanto amata saga di videogiochi orientale!

La storia della saga di Persona è una delle più amate della storia dei videogiochi. Una serie che ha raccontato delle vicende intriganti e accattivanti di personaggi tanto misteriosi quanto affascinanti, che è stata riproposta anche in formato serie anime. Una serie creata e sviluppata da Atlus che ha fatto innamorare centinaia di migliaia di appassionati del mondo dei videogiochi e che, nel corso degli anni, è cresciuta e si è ampliata sempre di più. Una serie talmente tanto amata che ora stiamo tutti aspettando il nuovo capitolo. Non è ancora niente di confermato o di concreto, ma presto dovremmo avere delle novità per Persona 6, che si spera arriverà il prima possibile. Ma per chi non l’avesse ancora recuperato, ora potete acquistare Persona 5 Royal in offerta su Amazon a soli 13,67 euro! Un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire, questo è un grande titolo e Amazon ve lo propone a poco più di 10 euro.

Persona 5 Royal: con l’offerta Amazon rivivi le avventure di Joker!

Con questa nuova versione del gioco base Persona 5, la versione Royal vi propone molti più contenuti che il gioco base non aveva. Ora potete accedere a molti contenuti esclusivi. Tornate a indossare la maschera di Joker e riunitevi ai Ladri Fantasma! Questo titolo è pieno zeppo di nuovi personaggi interessanti da scoprire, combattimenti entusiasmanti e nuovi luoghi da esplorare in compagnia dei vostri alleati Ladri Fantasma. In questo gioco potrete personalizzare il Covo dei Ladri e godere di tanti finali alternativi, in base alle scelte che prenderete all’interno della storia. Questa versione include più di 40 oggetti usciti in precedenza con contenuti scaricabili. Cosa più importante: Persona 5 Royal include tutti i DLC, nuovi costumi del Metaverso e due nuovi personaggi.

Ora siete pronti a rivivere le avventure di Joker e dei suoi compagni con tutti i contenuti esclusivi contenuti nella versione Royal, per non perdervi neanche un capitolo della storia completa. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili per gli amanti dei videogiochi e molto altro!