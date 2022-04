Sono iniziate una valanga di promozioni in vista di Pasqua sull’ACER Store. Sconti fino al 30% da oggi fino al 18 aprile o esaurimento scorte

Da oggi fino al 18 aprile o esaurimento scorte sarà possibile avere uno sconto fino al 30% sullo store Acer su una serie di prodotti selezionati.

L’offerta è valida solo con l’acquisto di prodotti selezionati; il coupon che garantirà fino al 30% di sconto, per un massimo di 500 euro, sarà applicato automaticamente nel carrello. Vediamo ora i principali modelli che saranno protagonisti degli sconti.

Pasqua sta arrivando e ACER si prepara con tante offerte Store

Spicca all’occhio il modello ConceptD 7 Pro, che sarà in sconto con un taglio da 500 euro. Un laptop dotato di Processore Intel Core i7-10750H Hexa-core da 2,60 GHz, associato ad una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000 con 16 GB memoria. Un laptop dedicato all’utilizzo professionale e di certo non per tutti.

Andando nel settore Gaming, salta all’occhio il Predator Helios 500, dotato di processore Intel Core i7-11800H Octa-core da 2,40 GHz e scheda video NVIDIA GeForce RTX3070.

Altri modelli che saranno protagonisti della pioggia di offerte saranno i seguenti modelli;

Acer Nitro 5

Predator Helios 300

Predator Triton 300

ConceptD 3 Ezel Pro

Acer TravelMate P2

Acer Swift 5

Acer Aspire 7

Acer Aspire C 27 All-In-One

Acer Swift 5 Pro

Acer Enduro N3 Pro

Acer Spin 3

Acer TravelMate P6

Acer Swift X

Acer Enduro Urban N3

Acer Extensa 15

Il monitor ConceptD CP3

Il monitor Acer Nitro XZ6

In offerta non ci saranno solo laptop ma anche apparecchi vari, ad esempio il sistema di presentazione Acer CastMaster Touch Wireless WPS2, oppure il monitor da gaming Predator X Full HD dotato di 360 Hz tramite Display Port, e 240 Hz tramite HDMI. Questa potrebbe essere una valida alternativa per acquistare a prezzi ridotti un nuovo Notebook adatto alle vostre esigenze, maggiori dettagli possono essere recuperati sulla pagina del produttore, questo era tutto per le Offerte di Acer. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.