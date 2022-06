Oukitel WP19: il miglior Rugged Phone con sconto e specifiche

In questo articolo parleremo del migliori Rugged Phone, l’Oukitel WP19. Sono state rilasciate le specifiche tecniche e uno sconto speciale

Oukitel WP19, la più recente data di anteprima mondiale per smartphone robusti per esterni con il più grande sconto è già stata confermata. La prima mondiale di Oukitel WP19 è dal 27 giugno al 1 luglio. Questo ultimo smartphone robusto per esterni con la batteria più grande del mondo è ora disponibile per il preordine su AliExpress. Il prezzo al dettaglio di WP19 sarà di $ 599,99. Durante questo periodo di tempo limitato, i primi acquirenti potranno usufruire di offerte early bird a $ 299,99, più uno sconto coupon aggiuntivo di $ 30. Aggiungili al carrello ora, e potrai persino ottenere il tuo Oukitel WP19 al prezzo più basso di soli $ 269,99. Resta sintonizzato e ci saranno più sconti durante la vendita di Global Premiere. Ora è il momento di svelare il vero volto di Oukitel WP19.

Bestia da esplorazione da 21000 mAh

Rimarrai stupito dall’enorme capacità della batteria di 21000 mAh di WP19, che è ben nota come la più grande al mondo finora nella categoria del telefono. Avere un telefono WP19 è un’ottima scelta per coloro che trascorrono la maggior parte del loro tempo all’aperto, come avventure e soccorsi sul campo, poiché può durare 7 giorni dopo una singola carica.

La ricarica rapida da 33 W offre un risparmio di tempo. Per caricare questa bestia potente da scarica all’80%, devi solo aspettare meno di 3 ore! Inoltre, la sua funzione di ricarica inversa OTG ti consente di ricaricare gli altri dispositivi all’aperto quando raggiungi a malapena la potenza.

Camera principale da 64MP e Camera a visione notturna

Oukitel WP19 presenta anche le altre specifiche decenti, in particolare le fotocamere ad alto pixel. WP19 è dotato di una fotocamera principale SAMSUNG S5K da 64 MP, fotocamera per la visione notturna SONY IMX350 da 20 MP e fotocamera macro da 2 MP. La sua telecamera per la visione notturna non solo può offrirti l’opportunità di scattare foto nitide nell’area buia, inoltre, questa funzione può aiutarti a rilevare tutti i potenziali pericoli all’aperto.

Display da 6.78 pollici FHD+ e Refresh Rate a 90Hz

Lo schermo antigraffio FHD+ da 6,78 pollici dell’Oukitel WP19 con 397 pixel per pollice (PPI) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz ti consente di godere di una maggiore superficie di visualizzazione e di una visualizzazione dei dettagli più chiara. Inoltre, il chipset MediaTek Helio G95 4G, insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ROM promettono un’esperienza di gioco o di visione di film fluida ed emozionante.

Come telefono robusto, WP19 ha superato i test di robustezza IP68 e IP69K e MIL-STD-810H, il che indica che può sopravvivere in qualsiasi ambiente difficile poiché questo telefono è contrassegnato come impermeabile, antipolvere e anticaduta. WP19 è inoltre progettato con funzioni più utili, come chiave personalizzata, impronta digitale e ID viso, NFC Google Pay, kit di strumenti digitali per esterni, ecc.

Vi segnaliamo inoltre la presenza di un Giveaway per potervi portare a casa questo splendido Oukitel WP19 cliccando qui.