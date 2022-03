Oukitel: presentato il WP18, primo rugged phone economico dell’azienda

Oukitel lancerà ufficialmente il suo primo smartphone rugged economico, il WP18, che presenta novità in termini di robustezza e prestazioni

L’industria degli smartphone ha sempre offerto enormi migliorie. Oukitel, una delle principali aziende di smartphone rugged, mira a progettare uno smartphone più facile da usare semplificando il funzionamento e concentrando le funzioni chiave. Appena uscito il modello WP18, che presenta in particolare un vantaggio nella capacità della batteria e nella robustezza. Ha anche un prezzo accessibile per la maggior parte dei consumatori con funzionalità da top.

Capacità della batteria

L’enorme capacità della batteria è una delle caratteristiche più importanti del nuovo WP18. Può supportare 5 giorni di utilizzo quotidiano da completamente ricaricato. La ricarica rapida da 18 W è considerata standard, ma può comunque far risparmiare tempo in situazioni urgenti o se sei sempre in movimento. WP18 è uno smartphone che non reca preoccupazioni per la sua grande capacità e la ricarica rapida.

Waterproof, dustproof e drop-proof

Il nuovo modello economico di Oukitel mantiene gli standard industriali e militari (IP68, IP69K e MIL-STD-810G) in condizioni di impermeabilità, polvere e cadute. È sempre allerta per qualsiasi incidente imprevedibile, come una spruzzata di tè, caffè o altre bevande, una brutta caduta a terra dalle tasche scivolose e poco profonde, ecc. Inoltre, WP18 è persino più forte di altri normali telefoni rugged sul mercato in quanto è dotato di una robusta armatura senza viti a vista.

Schermo e fotocamera

L’esperienza visiva coinvolgente deriva dalle dimensioni perfette e dallo schermo di qualità. Il display 5.93 TFT HD e il ratio di aspetto 18:09 sono abbastanza generosi per godere di una discreto piacere visivo. Per quanto riguarda lo smartphone, il display è fondamentale per l’esperienza dell’utente. Lo schermo è fatto di un particolare vetro antigraffio. L’esperienza visiva non sarà quindi rovinata da uno schermo che presenta un risoluzione di 720×1440.

Le fotocamere posteriori da 13 MP e anteriore da 5 MP riescono a soddisfare la maggior parte delle esigenze fotografiche. Diverse modalità fotografiche consentono di catturare facilmente i momenti significativi. La modalità fotocamera subacquea è un altro modo per esplorare il mondo scattando foto o registrando video dalla prospettiva sottomarina.

Processore e sistema operativo

Il nuovo modello di casa Oukitel è alimentato dal veloce e affidabile chipset MKT6761 Helio A22, che consente di sperimentare una ricca connettività e un’elevata efficienza. Con spazio di archiviazione sufficiente (4 GB di RAM + 32 GB di ROM) e la scheda TF può espandersi fino a 1 TB, WP18 è altamente in grado di gestire qualsiasi task con facilità ed efficienza. Il sistema operativo montato a bordo è Android 11 che di certo non ha bisogno di nessuna presentazione.

Prezzi e dove acquistarlo

Questo rugged phone economico offerto da Oukitel è già disponibile all’acquisto. Per questo vi invitiamo a scoprire numerose altre informazioni a riguardo negli store ufficiali. Cliccando qui sarete reindirizzati allo store Banggood, mentre cliccando qui andrete all’altro store ufficiale ovvero Aliexpress.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovo WP18 e continuate a leggere tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli smartphone e non solo.