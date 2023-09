Ottima offerta per il phon Dyson Supersonic!

Da non perdere!

Per completare il pacchetto, il Dyson Supersonic è fornito con cinque accessori magnetici progettati per lo styling di tutti i tipi di capelli. Grazie alla tecnologia Heat Shield, l’aria calda viene isolata tra due strati d’aria fredda, impedendo il surriscaldamento degli accessori e garantendo risultati eccezionali.

La tecnologia Air Multiplier è un’altra caratteristica distintiva di questo dispositivo, triplicando il volume dell’aria aspirata nel motore per creare un getto d’aria ad alta pressione e velocità. Questo consente al Dyson Supersonic di proiettare un flusso d’aria costante e a lungo raggio per una asciugatura veloce e precisa.

Ciò che rende il Dyson Supersonic unico è la sua capacità di mantenere una temperatura ottimale durante l’asciugatura. Il termistore incapsulato in vetro monitora costantemente la temperatura dell’aria emessa, comunicando queste informazioni direttamente al microprocessore. In questo modo, l’asciugacapelli evita che l’aria superi mai i 150 gradi, proteggendo i tuoi capelli dall’eccessivo calore e garantendo una asciugatura delicata e sicura.

Grazie all’offerta speciale di Mediaworld, in vista degli sconti “ Back to School ” puoi portare a casa il Dyson Supersonic e godere di una esperienza di styling professionale ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Il Dyson Supersonic è un asciugacapelli che definisce gli standard di innovazione e prestazioni. Dotato del potente motore digitale Dyson V9 , questo asciugacapelli leggero raggiunge velocità sorprendenti fino a 110.000 giri al minuto, garantendo una potente asciugatura senza rinunciare al comfort. La sua ingegnosa progettazione colloca il motore nel manico, offrendo un’impugnatura perfettamente bilanciata per un’esperienza di styling ottimale.

