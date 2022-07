Ortur Laser Master 3: triplo sconto per questo fantastico prodotto

Ortur Laser Master 3 è l’incisore laser interessato da una triplice offerta che sicuramente saprà soddisfare le esigenze degli utenti

Le lavorazioni con fascio laser sono dei processi termici che usano, appunto, un raggio laser come fonte di calore. Tramite quest’ultimo sarà possibile realizzare dei veri e propri disegni sulla superficie selezionata precedentemente. Oggi vi presentiamo l’Ortur Laser Master 3, un incisore con una velocità fino a 20.000 mm/min e gestibile interamente tramite app. Vedremo inoltre i vari sconti che interessano questo prodotto sui vari store e le relative iniziative per incentivare l’acquisto.

Conosciamo l’incisore Ortur Laser Master 3

Utilizzare questo incisore sarà veramente facile. Già dalla fase di assemblaggio gli ingegneri hanno semplificato molto le cose. Basteranno infatti solamente tre minuti per montare la struttura e poter già incidere quello che desideriamo. Tramite l’app collegheremo il nostro smartphone all’incisore in pochi secondi e, una volta selezionata un’immagine a nostra scelta, potremo iniziare il nostro lavoro. Grazie a una velocità massima di 20.000 mm/min il lavoro durerà meno rispetto a quello di altri concorrenti, pur senza rinunciare a una precisione impeccabile.

Questo è dovuto a una struttura meccanica migliorata che permette di avere un punto focale a 0,05×0,1 mm e una produzione dei dettagli di 0,01 mm. Cuore principale di questo incisore è il modulo laser più stabile e leggero da 10 W. Questo è caratterizzato da una doppia ventola e da un indicatore focale pieghevole; inoltre è dotato di tecnologia Air Assit integrata. Il tutto con un peso di soli 235 g, che lo rende abbastanza leggero.

Ma veniamo adesso agli sconti che interessano questo incisore. Il primo riguarda proprio il sito ufficiale Ortur. Tramite il codice OLM3PRESALE il prezzo si abbassa fino a 599,99 $ e in più potremo ricevere un kit UGREEEN dal valore di 30 $. Il secondo codice è LM3ZB100 e sarà applicabile sul sito Made The Best. Il codice sarà attivabile direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto; qui inoltre potrete ricevere dei regali, sconti per gruppi e premi per gli ordini effettuati.

L’ultimo sito in questione è Sinis. Qui, tramite il codice NEW potremo ricevere anche un pacchetto di materiali di consumo dal valore di 100 $. Inoltre, dopo l’acquisto verranno selezionati tre clienti per dei feedback sui social media che riceveranno: un ordine gratuito, una piattaforma per incisione gratuita e assistenza gratuita. Insomma, avete solo l’imbarazzo della scelta per lo store online dove acquistare questo incisore. Per non perdervi ulteriori offerte e news dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!