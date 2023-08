Oral-B iO4: spazzolino elettrico in offerta da Euronics

Continuano le grandi offerte da Euronics, questa volta parliamo dell’Oral-B iO4, spazzolino elettrico ricaricabile dalle ottime specifiche

Oggi parliamo dello spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO4, un’innovativa soluzione per l’igiene orale, ora disponibile in un’entusiasmante offerta presso Euronics. Dotato di avanzata tecnologia, lo spazzolino iO4 offre una pulizia efficace ed efficiente, grazie al suo design ergonomico e alle setole appositamente disposte. Con diverse modalità di spazzolamento e sensori intelligenti che monitorano la pressione, garantisce un’esperienza personalizzata e delicata per gengive e denti. La sua funzione di ricarica rende l’utilizzo conveniente e sostenibile, garantendo al contempo un sorriso più sano e luminoso. Approfitta ora dell’offerta presso Euronics per abbracciare l’evoluzione dell’igiene orale con Oral-B iO4.

Caratteristiche tecniche | Oral-B iO4

Il rivoluzionario spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO4 incorpora la tecnologia all’avanguardia iO, che assicura la più avanzata pulizia mai offerta da Oral-B. Questo straordinario dispositivo offre una sensazione di pulizia professionale e rinfrescante, combinando l’iconica testina rotonda di Oral-B con micro-vibrazioni delicate. I risultati sono eccezionali: gengive più sane al 100% in soli sette giorni, superando nettamente le prestazioni di uno spazzolino manuale tradizionale. Con quattro modalità di pulizia – Pulizia Quotidiana, Sbiancante, Denti Sensibili e Super Delicata – il tuo spazzolamento può essere personalizzato in base alle tue esigenze specifiche. La dotazione di un sensore di pressione intelligente ti guida nell’ottimizzazione dello spazzolamento, emettendo segnali visivi – rosso, bianco o verde – che indicano se stai esercitando troppa pressione, troppo poca o quella corretta. Contenente il manico iO4, una testina e un caricatore per spazzolino, Oral-B iO4 rappresenta l’epitome dell’innovazione nell’igiene orale, offrendo un’esperienza di spazzolamento senza pari.

Approfitta dell’offerta | Oral-B iO4

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rivoluzionare la tua routine di igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B iO4, ora disponibile presso Euronics a un prezzo straordinario di soli 99,90€. Con le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia, offre una pulizia superiore, gengive più sane e un comfort personalizzato. Non perdere l’occasione di investire nella tua salute orale a un prezzo così conveniente. Prendi il controllo della tua igiene orale oggi stesso, clicca qui per accedere all’offerta.

