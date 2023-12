Offerte di Natale: Office 2021 Pro e Windows 11 Pro originali e a vita a partire da 12€!

In occasione delle feste di Natale, potete ottenere software a pagamento come Office 2021 Pro e Windows 11 Pro originali e a vita a prezzi veramente irrisori. Come? Vediamo insieme

Mancano pochi giorni alle vacanze di Natale. Avete già preparato i regali per i vostri amici e familiari? O forse siete ancora arrabbiati per esservi lasciati sfuggire le offerte del Black Friday e del Cyber Monday? Godeal24 lancia il 12.12 Shopping Festival in cui è possibile ottenere chiavi digitali a prezzi super-convenienti!

Il “12.12 Shopping Festival” o “Double 12 Shopping Festival” di Godeal24, una festa dello shopping organizzata per la fine dell’anno, ha alzato oggi il sipario. Ovviamente si tratta anche di una ottima occasione per l’imminente vendita di Natale per provare a portare a casa qualche regalo in più a prezzi convenienti. Godeal24 infatti ha deciso di abbassare il prezzo della suite Office, la più popolare. Infatti potete trovare oer solo 24,24€ una licenza a vita di Office 2021 Professional! Non ci sono altre spese! Naturalmente, in caso di problemi di adattamento del sistema o dell’applicazione, anche MS Office 2019 Pro è disponibile alla vendita. La suite Office 2019 Pro ha un prezzo di 22,25 €. Per le aziende o per gli acquisti con gli amici, ci sono anche i bundle con più chiavi. È difficile immaginare Office 2021 Pro a soli 14,85€ per PC, ma Godeal24 lo ha reso possibile. Godeal24 offre una spedizione veloce e un servizio di assistenza a vita, quindi potete acquistare senza problemi. Acquista i migliori regali in questa campagna promozionale pre-natalizia. Vediamo più nel dettaglio le offerte.

Offerte di Natale: key Office 2021 Pro e Windows 11 Pro e non solo!

Software per la produttività

Software per la sicurezza

Bundle speciali (con codice sconto “VDL62”)

Fino al 50% di sconto su prodotti Microsoft (con codice sconto ” VDL50″)

E molte altre offerte sul sito ufficiale!

Come pagare?

Andare alla pagina di pagamento, continuare come ospite (o creare un account), quindi compilare “Informazioni di fatturazione”. Selezionare “CWALLETCO”, quindi fare clic su “Continua”. Controllare l’ordine e fare clic su “Effettua ordine”. Si aprirà questa pagina e si dovrà fare clic su “Scegliere i metodi di pagamento”. Infine, è possibile scegliere di utilizzare PayPal per completare il pagamento.

Conclusioni

Su Godeal24, potete risparmiare molto tempo e denaro grazie alle licenze Microsoft, i principali software di sicurezza informatica e altri software informatici proposti a prezzo scontato. Provate l’esperienza di un acquisto senza attriti con la consegna digitale di Godeal24, che invia il software direttamente alla vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot del 98% Eccellente e un supporto tecnico esperto 24/7, potete essere sicuri della qualità del prodotto che state acquistando. Godeal24 promette di offrire un supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un’assistenza post-vendita a vita e che potrete utilizzare il prodotto senza problemi!