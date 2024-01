Offerte nuovo anno PS Store: i migliori giochi in sconto

In occasione del nuovo anno, PS Store rinnova le sue offerte: ecco i migliori giochi tra i tanti che potete portarvi a casa a buon mercato

Con l’arrivo del nuovo anno, siamo lieti di avere delle offerte interessanti da segnalare per PS Store: ad onor del merito, c’è parecchio di cui parlare, ed è per questo che abbiamo selezionato per voi i migliori giochi sullo scaffale digitale di Sony. Va fatta una premessa: si tratterà sempre di occasioni dai 21 euro in su. C’è infatti una categoria separata per gli sconti al di sotto della soglia dei venti, di cui andremo a parlare a breve. Per ora, però, concentriamoci su quelli che forse potrebbero apparire minori come tagli di prezzo, ma la cui percentuale è contestualizzata in alcuni casi dalla recente uscita dei titoli interessati. Sotto a chi tocca, dunque!

Anno nuovo, offerte nuove su PlayStation Store 🎆 Dai un’occhiata alle nuove offerte su PS Blog: https://t.co/deEAVUhKt2 pic.twitter.com/vYDnE4kr2Q — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 17, 2024

Dead Space: Edizione Digitale Deluxe (PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Nello spazio, nessuno può sentirvi gridare al miracolo: il primo dei giochi a saltare all’occhio tra le offerte per il nuovo anno allestite da PS Store è anche uno dei migliori survival horror in giro, Dead Space. Certo, il filone da lui lanciato (“lots of space tonight”) inizia a dare le prime avvisaglie di esubero, ma all’Edizione Digitale Deluxe dell’antesignano del sotto-genere è davvero difficile dire di no. Del resto, ci dev’essere un motivo se Isaac Clarke è uno dei personaggi di terze parti scelti da Sony per PlayStation All-Stars Battle Royale, giusto…? Forse no, ma in ogni caso 44,99€ (50%) ci sembra comunque un prezzo più che ragionevole.

EA Sports FC 24 Ultimate Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Siamo una testata italiana, stiamo parlando di Sony… come non completare il trittico, se non andando in rete? EA Sports FC 24 è qui proprio per questo, e pur avendo già parlato a più riprese (riprese televisive o riprese intese come rimonte, fate voi) del simulatore calcistico di Electronic Arts c’è sempre qualcosa di nuovo da segnalare. Giunti all’anno effettivo a cui fa cenno il nome del gioco, difficilmente avrete indugiato fino ad ora… ma nell’improbabile caso abbiate atteso uno sconto, quello dell’Ultimate Edition potrebbe convincervi. Si parla infatti di 43,99€ (60%), che in confronto ai 110 originari è una bella sforbiciata.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Anche in questo caso abbiamo a che vedere con un pezzo da novanta bello e buono. Enfasi su “bello”! Difficilmente The Elder Scrolls V: Skyrim ha bisogno di presentazioni, anche se ora come ora l’IP si confonde nel mazzo ben fornito che Xbox ha allestito sul suo tavolo da gioco. Tuttavia, anche nel territorio della concorrenza il buon vecchio Sangue di Drago sa distinguersi per i meriti che hanno consacrato il gioco nel panorama videoludico fantasy occidentale. Volete vivere per la prima volta, o rivivere per l’ennesima volta, le peripezie di Dovah-Kiin ed ascoltare Charles Martinet in un insolito ruolo baritonale? L’Anniversary Edition vi costerà solo 21,99€ (60%).

Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Doppiaggio o sottotitoli? Giorgio Vanni o Hironobu Kageyama? Qualunque siano i vostri gusti in merito, Dragon Ball Z: Kakarot è la celebrazione definitiva del magnum opus di Akira Toriyama, insieme a FighterZ di Arc System Works ovviamente. Il GdR d’azione vi porterà per mano nel mondo di Goku e compagnia malmenante e, stavolta, intende farlo senza scucirvi troppi zeny. Nello specifico, la Legendary Edition (tutte edizioni di gran lusso, finora!) vi costerà appena 49,19€ (59%). Meglio un buco simile nel portafogli, rispetto al trattamento che Frieza ha riservato a Krillin, giusto? O il Dr. Gero a Yamcha… possiamo continuare, se volete.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5) e Ultimate Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Lo sappiamo, lo sappiamo: parliamo di Goku ed ecco che il picchiaduro di riferimento riguarda personaggi molto meno inclini al genere. Eppure, se conoscete bene chi vi scrive, dovreste sapere che da queste parti amiamo parecchio i platform fighter, specie se a lanciare il guanto di sfida a Smash è uno sviluppatore che ci prova per due volte di fila. Nickelodeon All-Star Brawl 2 riunisce gran parte del cast del primo gioco, sostituendo alcuni lottatori con i rappresentanti di altre serie assenti dai riflettori per tanto, troppo tempo. La versione di base vi costerà 29,99€ (40%) e la Ultimate Edition vi alleggerirà di 47,99€ (40%).

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition (PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Non è la prima volta che spendiamo qualche buona parola per il duo di Insomniac, ovvero l’unico duo tra gli sviluppatori di punta degli anni d’oro di PlayStation a non essere finito nel dimenticatoio (Jak e Daxter, vi aspettiamo sempre, ndr). Frecciatine alla Naughty Dog contemporanea a parte, Ratchet & Clank: Rift Apart dimostra semplicemente che il Lombax e il robottino hanno ancora tanto, ma tanto da dire. Motivo per il quale segnaliamo ben volentieri l’offerta per la Digital Deluxe Edition, che potrebbe essere vostra spendendo 49,49€ (45%). Le mille dimen-Sony (non abbiamo resistito) aspettano solo voi!

Persona 5 Royal (PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Piccolo aneddoto personale: chi vi scrive battibecca spesso con la sua dolce metà sui voti da assegnare ai giochi Pokémon nelle loro recensioni. E per i meriti narrativi di Maschera Turchese e Disco Indaco, il sottoscritto non manca mai di ricordare una cosa: in fatto di sviluppo di personaggi e comprimari, Persona 5 Royal è sempre la scelta migliore per quanto concerne i giochi di ruolo. Il gioco deve a questo una longevità a tratti anche letargica, certo, ma il tutto contribuisce a un mondo intrigante, coinvolgente, fuori di testa e decisamente degno dei 29,99€ (50%) che il titolo richiede al momento. Ladri fantasma, all’attacco!

Daymare: 1994 Sandcastle (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Il Made in Italy videoludico sta emergendo negli ultimi anni, e parlare bene del fenomeno influisce positivamente sia sul dibattito circa la tardiva rivalsa culturale dei videogiochi nel Bel Paese che, soprattutto, sulle tasche degli sviluppatori stessi. Ne è la prova Daymare: 1994 Sandcastle, parte di quella che ormai è una serie in cui ha preso parte anche il compianto Paul Haddad come citazione allo stesso Resident Evil che ha ispirato il progetto nostrano. Se volete dargli una chance, il gioco può essere vostro per 26,24€ (25%). Certo, ad Halloween mancano ancora diversi mesi, ma l’offerta resta da paura!

Serie di Crash Bandicoot (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Pazzesco, vero? Un giorno ci si ritrova ad essere la mascotte non ufficiale della prima PlayStation, e dopo si finisce per rientrare nella grande famiglia di Xbox. Come già detto per Skyrim, però, questo non impedisce al caro vecchio Crash Bandicoot di fare la sua porca figura anche su piattaforme Sony ed è per questo che abbiamo due diverse occasioni da segnalare. La prima riguarda Crash Team Racing: Nitro Fueled Nitros Oxide Edition, che può essere vostro per 20,99€. Se però volete sacrificare l’edizione speciale in favore dell’intera trilogia originale, il Bundle Crash Bandicoot N-Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled vi costerà giusto 24,49€. Un taglio del 65% in entrambi i casi, degno di un “Woah!” in onore dei vecchi tempi.

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Esiste una controparte non-Nintendo di Leggende Pokémon: Arceus? In realtà sì, e si chiama Red Dead Redemption in quanto equivalente ottocentesco di Grand Theft Auto. Ma se vogliamo reinventare una saga moderna in chiave antica, come scelta c’è anche Like a Dragon: Ishin!, spin-off del romanzo criminale in salsa orientale ambientato però nel Giappone feudale. La premessa è facilmente intuibile: tanta azione hack & slash, nei panni di Ryoma Sakamoto. Quello che potrebbe non essere altrettanto facilmente intuibile è il prezzo. La katana fa un taglio del 50%, portando il totale temporaneamente a quota 29,99€.

Monster Hunter Rise + Sunbreak (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno

Concludiamo il nostro giro turistico con un loop di gameplay ben oliato. Nonostante l’accoglienza tiepida riservata al capostipite della saga, il successo planetario di Monster Hunter Rise ha di nuovo consacrato la saga “mostricida” di Capcom come una delle sue IP di punta, e lo stesso vale anche per l’espansione Sunbreak. Se però l’idea di dare la caccia ai mostri non vi ha convinto fino ad ora, forse uno sconto deciso (e decisivo) riuscirà nell’impresa. Potrete dichiarare guerra a belve feroci oltre ogni misura alla modica cifra di 29,99€ (50%). Non ci resta altro da fare, dunque, se non tirare le somme!

Riassunto conclusivo

I migliori giochi che abbiamo raccolto tra le molte offerte che PS Store ha riservato al nuovo anno sono qui sotto. Ricordate sempre di valutare gli acquisti in base al consenso della critica, alle vostre finanze, alla percentuale dello sconto, al tempo che avete da dedicare al gioco e alla scadenza di una determinata offerta. O, più semplicemente, Recensioni, Economia, Sconto, Tempo e Occasione. In una parola sola, “R.E.S.T.O.”. In caso di incongruenze con i prezzi, consultate prima i paragrafi singoli qui sopra. Felice shopping!

Dead Space: Edizione Digitale Deluxe (PS5), 44,99€ (50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4, PS5), 43,99€ (60%)

Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition (PS4, PS5), 21,99€ (60%)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5), 49,19€ (59%)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 – Ultimate Edition (PS4, PS5), 29,99€ (40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition (PS5), 47,99€ (40%)

Persona 5 Royal (PS5), 49,49€ (45%)

Daymare: 1994 Sandcastle (PS4, PS5), 29,99€ (50%)

Crash Team Racing: Nitro Fueled Nitros Oxide Edition (PS4), 26,24€ (65%)

Bundle Crash Bandicoot N-Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled (PS4), 24,49€ (65%)

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5), 29,99€ (50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak (PS4, PS5), 29,99€ (50%)

