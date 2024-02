Offerte di San Valentino: ecco le proposte tech firmate JBL & JVC

In arrivo per San Valentino tantissime offerte tech proposte da JBL & JVC. Con la festa degli innamorati ormai alle porte, ecco una selezione di regali per festeggiare il 14 febbraio con la vostra dolce metà

Ecco una selezione di prodotti tech firmati JBL & JVC in offerta, per celebrare al meglio il giorno di San Valentino con la vostra dolce metà. Specialmente se appassionata di tecnologia e musica. Tra i prodotti consigliati per questo giorno speciale, troviamo il JBL Flip 6 Martin Garrix, le JBL Tou Pro 2, gli auricolari JVC HA-FR17UC, gli auricolari JVC Nearphones HA-NP50T e altri ancora. Di seguito vi mostreremo le offerte nei dettagli per ogni prodotto.

Offerte di San Valentino JBL & JVC: i prodotti nel dettaglio

JBL Flip 6 Martin Garrix: l’iconico JBL Flip 6 Martin Garrix è un’edizione speciale di uno speaker portatile, celebrando il legame tra Garrix e JBL. Oltre a essere accattivante, offre un eccezionale suono di qualità, tipico di JBL. Impermeabile e antipolvere con certificazione IP67, questo speaker può accompagnarti in ogni avventura. La batteria da dodici ore assicura lunghe sessioni di ascolto. Disponibile su jblstore.it a €149,99. Prodotto disponibile in offerta anche su Amazon.

(in offerta su amazon.it) JBL x Martin Garrix Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Grigio Vivi momenti i musicali di MG: creato in collaborazione con il DJ di fama mondiale e progettato con i tipici caratteri ispirati alla copertina dell'album di Martin Garrix Starlight

JBL Tour Pro 2: per le mamme appassionate di tecnologia, JBL propone gli auricolari JBL Tour PRO 2 con la prima custodia di ricarica intelligente al mondo. Con un display touch LED da 1,45 pollici, permettono di gestire la musica, personalizzare gli auricolari e ricevere notifiche senza toccare il telefono. Disponibili anche in color Champagne su jblstore.it a €279,99. Prodotto disponibile in offerta anche su Amazon.

(in offerta su amazon.it) JBL Tour Pro 2 Auricolari In Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Tecnologia Smart Ambient, 6 Microfoni Incorporati, Legendary Pro Sound, 40 h di Autonomia, Nero Legendary Pro Sound: con la tecnologia delle cuffie JBL Tour MK11 avrai meno distorsione e un audio nitido anche in ambienti rumorosi, e con JBL Spatial Sound ti sembrerà di essere a un concerto

JBL Authentics 200: gli speaker JBL Authentics 200 offrono prestazioni audio sorprendenti con un design retrò ispirato al patrimonio del marchio. Ideali per gli ambienti domestici, riempiono lo spazio con il sound stereo di JBL. Disponibili su jblstore.it a €329,99.Prodotto disponibile anche su Amazon

JBL Authentics 200 - Smart Home Wifi Speaker, Altoparlante Bluetooth dal Design Retrò Anni '70 con Griglia Quadrex, Assistente Vocale, AirPlay, One App, Nero Suono di alto livello: con una coppia di tweeter da 25 mm e un woofer full-range, il diffusore JBL Authentics 200 enfatizza tutti i dettagli audio con un suono potente e nitido che riempie ogni spazio

Prodotti JVC

JVC HA-FR17UC: gli auricolari HA-FR17UC di JVC, dotati di connettore USB-C, offrono una connettività senza problemi con dispositivi di ultima generazione. La connessione cablata USB-C assicura un’esperienza audio senza ritardi, rendendoli perfetti per film, gaming e riunioni online. Disponibili su JVCKenwood a €17,99. Prodotto disponibile anche su Amazon.

JVC HA-A25T: gli auricolari HA-A25T con cancellazione attiva del rumore e auricolari offrono una vestibilità comoda. Ideali per video, gaming e riunioni online con modalità a bassa latenza. Certificazione IPX4 per l’uso in caso di pioggia. Disponibili su JVCKenwood a €69,99.

JVC Nearphones HA-NP50T: gli auricolari HA-NP50T sono progettati per un suono dettagliato, cristallino e brillante senza bloccare il canale uditivo. Con un driver da 16 mm, funzionalità multipunto e certificazione IPX4, sono versatili e adatti a diverse attività. Disponibili su JVCKenwood a €129,99 in tre colorazioni: nero, sabbia e verde salvia. Prodotto disponibile anche su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte per San Valentino targate JVC & JBL? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).