Offerte di maggio Ezviz: su Amazon tanti prodotti a prezzi scontati

Per le promozioni di maggio su Amazon, Ezviz propone tantissime offerte su una vasta gamma di articoli, consentendo di usufruire di grandi sconti da non farsi scappare

Cogli le vantaggiose opportunità offerte da Ezviz per il mese di maggio! EZVIZ è un’azienda di spicco nel campo della sicurezza, specializzata in soluzioni intelligenti per la sorveglianza domestica. Puoi scegliere tra una vasta gamma di telecamere di alta qualità, sistemi di allarme affidabili e dispositivi per la casa intelligente; tutti progettati per garantire la massima protezione per te e la tua famiglia.

Scegli tra le offerte esclusive disponibili sui prodotti selezionati, così da poter aggiornare il tuo sistema di sicurezza con le più recenti tecnologie disponibili. Non perdete l’occasione di potenziare la sicurezza della vostra casa e approfittate degli incredibili sconti di maggio di Ezviz.

Offerte di maggio Ezviz disponibili su Amazon: i dettagli

Tra i vari prodotti targati EZVIZ in offerta dal 13/05 al 19/05/2024 troviamo:

EZVIZ CP1 4MP: telecamera Wi-Fi Interno 2K. Una videocamera di sorveglianza 4MP ottima per monitorare per animali e bambini, motorizzata a 360° con audio a due vie. Inoltre possiede compatibilità con Alexa. Sensori di movimento e visione notturna di ottima qualità. Disponibile al prezzo di euro 41,99 invece di 51,99.

EZVIZ CP1 2K: telecamera Wi-Fi Interno 2K, motorizzata a 360°, con Audio a due vie. Compatibilità con Alexa, senspore di movimento e visione notturna. Disponibile al prezzo di 31,99 euro invece di 49,86.

Ed ancora:

EZVIZ C1C Telecamera da Interno Wifi IP Camera 1080p Grandangolare visione notturna avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa confezione formato famiglia da 2 【Risoluzione 1080P & Obiettivo Grandangolare】Con una risoluzione FHD di 1080p e un obiettivo grandangolare 108°, la telecamera da Interno Wifi EZVIZ offre una copertura completa in Full HD. Con un semplice doppio tocco, è possibile concentrarsi sui dettagli più piccoli.

I prodotti del marchio in offerta dal 20/05/24 al 26/05/2024

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3" Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR 【Touch Screen a 1080P da 4.3" pollici】Lo spioncino CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c'è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo.

(in offerta su amazon.it) 5.467 Recensioni EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, IP Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

Le altre offerte EZVIZ dal 27 maggio al 2 giugno disponibili su Amazon

EZVIZ C1C Telecamera da Interno Wifi IP Camera 1080p Grandangolare visione notturna avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa confezione formato famiglia da 2 【Risoluzione 1080P & Obiettivo Grandangolare】Con una risoluzione FHD di 1080p e un obiettivo grandangolare 108°, la telecamera da Interno Wifi EZVIZ offre una copertura completa in Full HD. Con un semplice doppio tocco, è possibile concentrarsi sui dettagli più piccoli.

