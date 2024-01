Offerte di febbraio Ezviz: vasta gamma di prodotti scontati su Amazon

Per le offerte di febbraio disponibili su Amazon, Ezviz presenta generosi sconti su una vasta selezione di prodotti. Offrendo la possibilità di ottenere il massimo vantaggio con il minimo sforzo

Cogli le vantaggiose opportunità offerte da Ezviz per il mese di febbraio! EZVIZ è un’azienda di spicco nel campo della sicurezza, specializzata in soluzioni intelligenti per la sorveglianza domestica. Puoi scegliere tra una vasta gamma di telecamere di alta qualità, sistemi di allarme affidabili e dispositivi per la casa intelligente; tutti progettati per garantire la massima protezione per te e la tua famiglia.

Scegli tra le offerte esclusive disponibili sui prodotti selezionati, così da poter aggiornare il tuo sistema di sicurezza con le più recenti tecnologie disponibili. Non perdete l’occasione di potenziare la sicurezza della vostra casa e approfittate degli incredibili sconti di febbraio di Ezviz.

Offerte di febbraio di Ezviz disponibili su Amazon: i dettagli

Tra i vari prodotti targati EZVIZ in offerta dal 29/01 al 04/02 2024 troviamo:

EZVIZ TY2: telecamera da Interno WiFi, con visione notturna e sensore di movimento. Audio a due vie ed App Mobile compatibile con Alexa. L’Ezviz TY2 ha un costo di euro 29,99, scontato per voi del 17% e quindi disponibile al prezzo di euro 24,99.

EZVIZ TY2 Telecamera da Interno WiFi IP Camera 1080p Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360°】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

Ezviz BC2: Telecamera wifi da interno a batteria, totalmente senza fili, con 50 giorni di durata della ricarica. FHD 1080p e modalità di visione notturna. Inoltre, sensore di rilevamento di persona e compatibilità con Alexa. Disponibile al prezzo di 54,99 euro.

Gli altri prodotti in offerta

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7 【Un Monitor Touch Multifunzionale per Comunicare & Controllare 】Lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c'è fuori.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Funziona con Alexa 【Copertura a 360°】L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 giorni da 10400 mAh 【Alta risoluzione 2K e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB8 2K telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C1C Telecamera da Interno WiFi IP Camera 1080p Grandangolare Visione Notturna avviso Movimento Audio ad Due Vie grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 【Risoluzione 1080P & Obiettivo Grandangolare】Con una risoluzione FHD di 1080p e un obiettivo grandangolare 108°, la telecamera da Interno Wifi EZVIZ offre una copertura completa in Full HD. Con un semplice doppio tocco, è possibile concentrarsi sui dettagli più piccoli.

Offerte EZVIZ di febbraio: sconti Amazon dal 05/02 al 11/02

Tra le offerte valide dal 05/02/24 al 11/02/24 troviamo:

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360° 】– 2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3" Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR 【Touch Screen a 1080P da 4.3" pollici】Lo spioncino CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c'è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo.

EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, IP Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

Offerte Amazon di Ezviz di febbraio: sconti dal 12/02 al 18/02

EZVIZ BC1C Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili 1080p, Telecamera wifi Esterno Batteria Kit con pannello solare, 210 Giorni di Durata della Batteria, Visione Notturna a Colori, Alexa, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, la telecamera wi-fi esterno senza fili BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP 【Durata della batteria fino a 270 giorni (10400 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

E voi? Cosa ne pensate di queste super offerte di febbraio targate Ezviz ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).