Offerte Anniversario Xiaomi: nuovi sconti ed offerte 

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, nel mese di maggio festeggia i primi 3 anni in Italia e lo fa attraverso uno straordinario viaggio che ripercorre le principali tappe di Xiaomi e che svela l’arrivo sul mercato di tante novità. Dalla splendida cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Xiaomi ha dato il via alle celebrazioni e ha annunciato ufficialmente la disponibilità dei nuovi smartphone e prodotti smart life a livello locale.

Ed è proprio da Leonardo da Vinci, innovatore per eccellenza, che Xiaomi ha tratto ispirazione per raccontare questo viaggio che unisce tecnologia e innovazione, il binomio perfetto per la realizzazione di prodotti vincenti e di qualità. “Innovazione per tutti” non è solo uno slogan, ma una vera e propria missione per Xiaomi, perché da anni lavora instancabilmente per portare prodotti sempre più innovativi al maggior numero di persone in tutto il mondo.

Xiaomi ha puntato fin dal principio sul concetto di inclusività. Per capirlo basta fare un piccolo salto indietro di 11 anni e tornare a quel giorno in cui fu gettato il primo mattoncino di una solida base che rappresenta da sempre un elemento unico e distintivo dell’azienda: la Mi Community. All’arrivo di Xiaomi in Italia, la Mi Community, già particolarmente numerosa ed entusiasta, è stata da subito coinvolta in tante attività online e offline e furono creati i primi Mi Fan Club.

Offerte Anniversario Xiaomi: le offerte smartphone

Grazie alla passione e al continuo confronto dei fan, accomunati da una grande passione per il brand, la Community è cresciuta e conta oggi circa 90 Mi Fan Club locali con oltre 400.000 membri online, motivo per cui durante l’evento è stato dato un NFT a Matteo Canfora, colui che ha guidato inizialmente la Community in qualità di Presidente dei Mi Fan Club e che, quasi un anno fa ormai, è entrato a far parte della famiglia di Xiaomi, realizzando così uno dei suoi più grandi sogni. L’NFT rappresenta una delle sue discussioni più belle nella Mi Community, un gesto simbolico per renderlo proprietario di un pezzo della grande storia che ha contribuito a creare.

In questi primi tre anni la fanbase si è moltiplicata, sono stati presentati moltissimi prodotti, ma è stato anche aperto il canale e-commerce, inaugurati 16 Mi Store Italia, un magazzino italiano e oltre 400 centri di assistenza su tutto il territorio.

Per celebrare quindi questo importante traguardo, saranno ufficialmente in vendita in Italia tanti nuovi prodotti Xiaomi, tra cui:

Mi 11 Ultra, un vero e proprio studio cinematografico tascabile. Con una fotocamera principale da 50MP, il dispositivo utilizza il più grande sensore per smartphone attualmente sul mercato, il GN2 di Samsung. Mi 11 Ultra adotta un sistema di messa a fuoco laser Time-of-Flight a più punti e che dispone di un’accurata mappa di profondità a 64 zone, permettendo così di mettere a fuoco più velocemente, più accuratamente e con un campo visivo più ampio. Mi 11 Ultra è dotato di una lente periscopica da 48MP con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x. La fotocamera ultra-grandangolare da 48MP è altrettanto potente e permette di catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°. Il device sfoggia entrambe le tecnologie Dual Native ISO Fusion e Stagger-HDR e tutti gli obiettivi supportano video 8K a 24fps. È dotato di un display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81″ a 120Hz e il supporto per Dolby Vision HDR e l’HDR10+ assicurano la massima qualità dell’immagine. Display AMOLED posteriore da 1.1″ ed è un vero concentrato di potenza anche grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888, una combinazione di memoria LPDDR5 + UFS 3.1 e una rivoluzionaria ricarica turbo da 67W cablata e wireless capace di caricare la batteria da 5.000mAh di Mi 11 Ultra al 100% in soli 36 minuti. Disponibile nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black.

Mi 11 Ultra sarà in vendita nella configurazione da 12GB+256GB al prezzo di 1.399,90€ su mi.com, presso Mi Store Italia e in esclusiva con uno dei principali operatori telefonici.

Mi 11i, la nuova stella cinema, dotata di una tripla fotocamera principale da 108MP con tecnologia Dual Native ISO che permette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell’immagine, una fotocamera con ultra-wide-angle da 119° e una telemacro da 5MP con lunghezza focale di 50mm. Mi 11i adotta una configurazione a triplo microfono, consentendo anche l’Audio Zoom, per recepire chiaramente l’audio di scene lontane semplicemente zoomando su un soggetto. Il dispositivo permette di girare video in 8K e mantiene performance elevate anche di notte con la modalità Ultra Night Video. Ulteriori prestazioni eccezionali grazie a Qualcomm Snapdragon 888, lo storage LPDDR5 e la memoria flash UFS 3.1. Presenta un display Samsung E4 FLAT AMOLED da 6.67″ mentre il suo corpo in vetro premium, lo spessore di 7,8 mm e il sensore di impronte digitali laterale garantiscono un’impugnatura molto confortevole. Il supporto HDR10+, il refresh rate a 120Hz e touch sampling a 360Hz, così come i doppi speaker e il Dolby Atmos consentono un’esperienza audiovisiva senza precedenti. La batteria da 4,520mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W, garantisce completa autonomia per tutta la giornata. Mi 11i arriva sul mercato in tre colorazioni: Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black.

Mi 11i sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB al prezzo di 649,90€ su mi.com e Amazon. Presto sarà anche disponibile nella configurazione da 8GB+256GB al prezzo di 699,90€ su mi.com e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Dal 10 al 16 maggio, tutti coloro che acquisteranno Mi 11i su mi.com, riceveranno Mi Smart Speaker incluso nel prezzo.

Offerte Anniversario Xiaomi: la famiglia Redmi Note in sconto

E dopo l’enorme successo riscontrato dalla famiglia Redmi Note in tutto il mondo con gli oltre 200 milioni di dispositivi venduti, Xiaomi è pronta a raccogliere consensi dei tantissimi Fan del brand con altri due componenti della famiglia Redmi Note 10:

Redmi Note 10 5G: il pioniere del 5G, dotato di MediaTek Dimensity 700, con il suo processore a 7nm, il sistema Dual SIM 5G supportato e il modem integrato, fornisce un’efficienza energetica di livello flagship. Con un DotDisplay AdaptiveSync da 6.5″ a 90Hz, Redmi Note 10 5G è in grado di adattarsi automaticamente ai contenuti, dallo streaming video a 30Hz o 60Hz, allo scorrimento dei feed dei social media fino al gaming a 90Hz, garantendo un’esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria. Redmi Note 10 5G sfoggia una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP che consentono di scattare con facilità delle foto davvero ottime. Inoltre, la batteria da 5.000mAh con supporto di ricarica veloce da 18W, lo rende un compagno ideale per un uso quotidiano.

Redmi Note 10 5G sarà disponibile nella versione da 4GB+64GB al prezzo di 229,90€ su mi.com e Amazon. La configurazione da 4GB+128GB sarà in vendita al prezzo di 249,90€ su mi.com e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Redmi Note 10S: dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,43″, vanta una riprogettazione e una serie di aggiornamenti mai visti prima, come il nuovo sensore di impronte digitali laterale Arc, una ricarica rapida da 33W, una configurazione del sensore di luce a 360 gradi e doppi altoparlanti per garantire un maggiore coinvolgimento. Una quad camera dotata di un obiettivo ultra-wide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP per i primi piani e un sensore di profondità da 2MP per i ritratti. La fotocamera principale di Redmi Note 10S da 64MP segna un grande passo avanti rispetto alla generazione precedente e addirittura supera alcuni flagship in termini di pixel. Dotato del potente MediaTek Helio G95, Redmi Note 10S supporta anche i giochi più veloci, prestazioni e GPU migliorate, e velocità di clock fino a 900MHz.

Redmi Note 10S sarà disponibile su mi.com nella versione da 6GB+64GB e da 6GB+128GB rispettivamente al prezzo di 249,90€ e 279,90€.

Altri prodotto in offerta

Non è finita qui. Xiaomi infatti porta in Italia anche due nuovi prodotti smart life: l’ultimo arrivato della popolare serie wearable Mi Smart Band 6 e nuovi modelli della serie Mi TV P1.

La richiestissima Mi Smart Band 6 sfoggia un ampio display AMOLED Touch Full Screen da 1.56″ con una risoluzione cristallina di 326PPI e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere. Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno. Assicura 14 giorni di autonomia e offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

Mi Smart Band 6 è già disponibile al prezzo di 44,99€ su mi.com, presso Mi Store Italia, Amazon e le principali catene di elettronica di consumo.

Mi TV P1, la nuova serie Mi TV P1 arriva in 4 varianti (55″, 50″, 43″, e 32″) e punta a diventare la protagonista di ogni angolo della casa. Un design elegante e raffinato, con i bordi sottilissimi, accompagna un pannello LED a 60Hz con una visuale a 178° per godere di immagini eccellenti da ogni angolazione. Le varianti da 55″, 50″ e 43″ offrono una qualità d’immagine al top con risoluzione 4K UHD e supporto Dolby Vision, con tecnologia MEMC per garantire un’immagine ottimale e fluida. Le due versioni più grandi offrono anche l’HDR10+, per un’immagine ancora più vivida e realistica. Tutti i modelli sono estremamente smart e dotati di un ricco ecosistema di contenuti grazie ad Android TV, a Google Assistant, a Chromecast e Miracast, e alle applicazioni più popolari integrate. Le varianti da 55″, 50″ e 43″ sono dotate anche di un microfono incorporato per comandare la TV e qualsiasi dispositivo smart con la voce.

Mi TV P1 da 43″ sarà in vendita al prezzo di 449,90€, Mi TV P1 da 50″ a 599,90€ e Mi TV P1 da 55″ a 649,90€.

Dal 21 al 24 maggio, sarà possibile acquistare Mi TV P1 da 43″ e Mi TV P1 da 55″ su mi.com, nei Mi Store Italia e su Amazon al prezzo early bird rispettivamente di 399,90€ e 599,90€. Mi TV P1 da 32″ sarà invece disponibile successivamente a partire da 279,90€.

