Offerta strepitosa per iPad 10.2 Wi-Fi 64GB a soli 289€

L’iPad 10.2 Wi-Fi 64GB è un tablet versatile che può essere utilizzato per una varietà di attività, come lo studio, il lavoro, il gioco e lo streaming di contenuti multimediali.

Il processore A13 Bionic garantisce prestazioni fluide e reattive, anche per le attività più impegnative. I 64GB di memoria interna sono sufficienti per la maggior parte degli utenti. La fotocamera posteriore da 8MP è in grado di scattare foto e registrare video di buona qualità.

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.