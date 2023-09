Offerta speciale Euronics: frigorifero combinato LG GBB72PZVGN Classe D

Il nuovo frigorifero combinato LG GBB72PZVGN, classe D, di colore metallico è disponibile in offerta presso tutti gli store Euronics

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 14 settembre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il nuovo frigorifero combinato LG GBB72PZVGN, classe D (colore metallico).

Frigorifero combinato LG GBB72PZVGN in offerta da Euronics: i dettagli

Ricercatissimo per le sue molteplici qualità; il frigo LG GBB72PZVGN mantiene gli alimenti più freschi e più a lungo. Ciò grazie al compressore Smart inverter LG, che contribuisce a mantenere l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a lungo. Il tutto riducendo le variazioni di temperatura. Inoltre, grazie al FRESH Balancer, attraverso l’utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l’umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.

Il frigorifero combinato LG GBB72PZVGN, Classe D, da 419 lt, di colore metallico, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 14 settembre al 27 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico prodotto scontato al prezzo di 799,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 266,33 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Il “valore” di questo prodotto è davvero indiscusso. Ultra resistente e potente, garantisce prestazioni sempre al “top”. Il design e la qualità sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche più importanti di questo prodotto troviamo:

FRESH Converter : porta il cassetto Zero Gradi della carne e del pesce alla stessa temperatura del frigo per conservare qualunque alimento

: porta il cassetto Zero Gradi della carne e del pesce alla stessa temperatura del frigo per conservare qualunque alimento Ripiano pieghevole e ribaltabile : fai spazio agli alimenti più ingombranti con un semplice gesto, senza rimuovere il ripiano

: fai spazio agli alimenti più ingombranti con un semplice gesto, senza rimuovere il ripiano FRESH Balancer : regola l’umidità del cassetto in modo da conservare frutta o verdura in maniera ottimale

: regola l’umidità del cassetto in modo da conservare frutta o verdura in maniera ottimale Wine Rack : un pratico supporto in metallo per organizzare e tenere in fresco fino a 5 bottiglie di vino

: un pratico supporto in metallo per organizzare e tenere in fresco fino a 5 bottiglie di vino Door Cooling : l’esclusiva bocchetta posta nella parte superiore raffredda più velocemente il frigorifero, compresa la zona della porta

: l’esclusiva bocchetta posta nella parte superiore raffredda più velocemente il frigorifero, compresa la zona della porta Linear Cooling: conserva i tuoi cibi più a lungo grazie al sistema che mantiene la temperatura del frigo costante, con scostamenti di solo ±0,5°C

