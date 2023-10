Halloween Days: PAZZESCA OFFERTA sul Samsung Galaxy A54 da Unieuro

In occasione del volantino Halloween Days, Unieuro applica un’ottima offerta sullo smartphone Samsung Galaxy A54. Scopriamo insieme i dettagli dello sconto

Il Samsung Galaxy A54 è un affascinante smartphone di fascia media, lanciato nel 2023, che sfoggia una serie di impressionanti caratteristiche progettate per soddisfare le esigenze di utenti dinamici e appassionati di tecnologia. Uno dei tratti distintivi di questo dispositivo è il suo display AMOLED da 6,4 pollici, che offre una straordinaria risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Questo pannello vanta anche una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, assicurando un’esperienza visiva incredibilmente fluida e coinvolgente. La qualità delle immagini sarà nitida e dettagliata, rendendo la visualizzazione di contenuti multimedia un piacere. Grazie agli Halloween Days è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 da Unieuro con un’offerta che prevede uno sconto di 180€.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 778G offre prestazioni notevoli. Questo chip di fascia media è in grado di gestire una vasta gamma di attività, dalla navigazione web alle sessioni di gioco leggere, garantendo una fluidità senza sforzi nell’uso quotidiano del dispositivo. La fotocamera principale da 50 MP è uno dei punti di forza del Galaxy A54. Con questa fotocamera, gli utenti possono catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. L’ampia apertura dell’obiettivo consente di ottenere scatti luminosi e dettagliati. Inoltre, la fotocamera è supportata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP per catturare paesaggi e interni spettacolari e da una fotocamera macro da 2 MP per rivelare dettagli sorprendenti.

La durata della batteria è impressionante, grazie alla batteria da 5000 mAh che alimenta il dispositivo. Inoltre, la ricarica rapida da 25 W consente di riportare rapidamente il telefono al 100% di carica, garantendo che sia sempre pronto per l’azione. Per quanto riguarda la memoria, il Galaxy A54 offre opzioni flessibili, con 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna, assicurando spazio sufficiente per archiviare foto, video e app.

