Strepitosa offerta sul Samsung Galaxy A34 sul sito di MediaWorld: prezzo da BEST BUY

Un’ottima offerta con un ottimo risparmio è attiva sul sito di MediaWorld sul Samsung Galaxy A34: 120€ di sconto e prezzo da best buy

Il Samsung Galaxy A34 si distingue per diverse caratteristiche che lo rendono una scelta interessante nella sua fascia di prezzo. Il dispositivo presenta un display LCD ampio da 6,6 pollici, caratterizzato da una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Questo assicura un’esperienza visiva piacevole con colori vibranti e contrasti definiti.

Sotto il cofano, il Galaxy A34 è alimentato dal processore Snapdragon 680, una solida opzione di fascia economica che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane, come la navigazione web, l'uso dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Anche la gestione di alcuni giochi più impegnativi è possibile, sebbene non al massimo dei dettagli grafici.

Samsung Galaxy A34 in offerta sul sito di MediaWorld

La fotocamera principale da 50 MP si rivela un punto forte, consentendo di catturare immagini e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere accessorie includono un obiettivo ultra grandangolare da 2 MP per catturare panorami e interni, oltre a una fotocamera macro da 2 MP che si rivela utile per evidenziare dettagli intricati.

In termini di autonomia, il Galaxy A34 è dotato di una generosa batteria da 5000 mAh, supportata dalla ricarica rapida da 18 W per ridurre i tempi di inattività. La memoria del dispositivo offre opzioni di 4 GB o 6 GB di RAM, abbinati a 64 GB o 128 GB di memoria interna, fornendo spazio sufficiente per app, foto e altri dati. Il sistema operativo Android 12 completa l’esperienza, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e accesso alle ultime funzionalità del sistema operativo.

