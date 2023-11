Offerta MediaWorld: i migliori laptop a prezzi scontati

In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori laptop in offerta con il nuovo volantino MediaWorld, con super sconti da non farsi scappare

In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori laptop in offerta sul nuovo volantino di MediaWorld. Vi ricordiamo che le offerte saranno valide fino al 12 novembre. Che siate alla ricerca di un laptop di ultima generazione, per il lavoro, per il tempo libero o per un regalo ad una persona cara, il nuovo volantino ha ciò che fa per voi! Quindi bando alle ciance e andiamo a scoprire nei dettagli quali sono i migliori laptop in offerta.

Offerta MediaWorld: ecco i migliori laptop



Con il nuovo volantino MediaWorld arriva un’occasione imperdibile per acquistare un laptop, sia di fascia media che un top di gamma, a prezzi scontati. Tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo selezionato alcune proposte tra le più interessanti. Nel dettaglio troviamo:

HP 17-CN2009NL Silver: questo laptop HP da 17,3″ è stato progettato con la massima cura per ogni dettaglio. Il processore Intel , la tecnologia Wi-Fi e l’ampio storage offrono prestazioni affidabili, mentre lo schermo da 17,3” con cornice stretta, l’ampio clickpad e il meccanismo di rotazione con sollevamento della tastiera garantiscono il massimo comfort. Inoltre questo dispositivo contiene plastica riciclata post-consumo, ed è accompagnato dalle certificazioni EPEAT Silver ed ENERGY STA. Disponibile al prezzo di 499,00 € .

Apple MacBook Air 13: portatile più sottile e leggero, completamente trasformato dal chip Apple M1. CPU fino a tre volte più veloce. GPU fino a tre volte più scattante. Il Neural Engine più evoluto di sempre, che assicura performance 10 volte migliori per l’apprendimento automatico. Un’autonomia mai vista su un MacBook Air. E un design silenzioso, perché senza ventola. Disponibile al prezzo di 849,00 € .

HP PAVILION 15 EG3014NL: laptop compatto HP Pavilion da 15″. Affronta efficacemente qualsiasi lavoro con il potente processore Intel e il touchpad di precisione. Lavora con sicurezza grazie alla buona durata della batteria di questo laptop abbinata ad HP Fast Charge. Goditi le esperienze di intrattenimento con l’audio di B&O e lo schermo senza sfarfallii. Disponibile al prezzo di 899,00 € .

ASUS Vivobook F515EA-EJ3378W: Uno dei più piccoli computer portatili da 15 pollici completi al mondo. Sia per il lavoro che per il gioco, ASUS F515 è il portatile entry-level che offre prestazioni potenti e immagini coinvolgenti. Disponibile al prezzo di 419,00 €.

HP 255 G9 6F1G2EA: la soluzione ideale per chi lavora in movimento grazie al suo design sottile e leggero. Guarderete i vostri contenuti in streaming preferiti grazie al display Full HD da 300 nit dal bordo sottile e con il suo ampio rapporto screen-to-body. Massima produttività grazie a tecnologie di ultima generazione: un potente processore AMD Ryzen, una memoria DDR4 fino a 32 GB. ed ancora una memoria Dual Channel opzionale, due unità di storage, lettore di schede SD e unità SSD. Disponibile al prezzo di 419,00 €.

Questi erano i 5 migliori smartphone in offerta su MediaWorld con il nuovo volantino, valido fino al 12 novembre.