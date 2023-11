Offerta 11.11: fino al 20% di sconto su Roborock S7 Max Ultra, robot aspirapolvere tutto in uno!

In questo articolo andiamo ad esplorare con voi la straordinaria offerta che Roborock metti in campo per l’11.11, il giorno dei single, sul suo S7 Max Ultra: non potete perdervela

La più attesa offerta dell’11.11 è di nuovo qui, non potete perdere questa opportunità se volete ottenere un enorme sconto su un articolo, ma non volete spendere molto. Roborock offre uno sconto del 20% sul popolare robot aspirapolvere universale Roborock S7 Max Ultra a soli 879 euro. L’offerta inizia il 6 novembre! Roborock S7 Max Ultra è dotato di una potente forza pulente che gli consente di pulire a fondo i vostri pavimenti, oltre a pulire automaticamente il cestino della polvere, lavare il mop, asciugare il mop e autopulire la stazione base. Se volete acquistare un robot aspirapolvere per migliorare l’ambiente domestico, non fatevi sfuggire l’occasione aspettando un altro anno.

Illimitata potenza di aspirazione per il Roborock S7 Max Ultra!

Roborock S7 Max Ultra ha un’elevata potenza di aspirazione di 5.500Pa, in grado di rimuovere facilmente polvere, peli di animali domestici e altri tipi di sporco dal pavimento, persino la polvere in profondità nella moquette e la sabbia nelle fessure del pavimento. Durante l’aspirazione, il mop pulisce il pavimento con una frequenza di 3.000 volte al minuto, applicando una pressione costante di 6N verso il basso, in modo da cancellare completamente le macchie più ostinate dal pavimento, rimuovere le impronte di animali domestici e lasciare il pavimento pulito e luminoso. Dopo un certo tempo di pulizia, Roborock S7 Max Ultra solleva il mop e torna alla stazione base per lavarlo, assicurando che venga utilizzato un mop pulito per pulire i pavimenti.

Roborock S7 Max Ultra è dotato della stazione base All-In-One, che gestisce perfettamente la maggior parte dei lavori di pulizia. La stazione base All-In-One offre la raccolta automatica della polvere, la pulizia automatica del mop, l’asciugatura del mop e l’autopulizia della stazione base. Non dovrete fare nulla per evitare il fastidio di pulire frequentemente il contenitore della polvere, di lavare a mano i panni per mop, di preoccuparvi dei panni umidi ammuffiti e maleodoranti e di effettuare la manutenzione manuale della stazione base. È sufficiente aggiungere acqua fresca e versare l’acqua sporca a intervalli regolari per rendere il tutto facile e senza problemi.

Un’offerta incredibile a partire da oggi sul Roborock S7 Max Ultra!

La funzione di sollevamento del mop di Roborock S7 Max Ultra impedisce anche di bagnare il tappeto. Quando il rilevatore a ultrasuoni rileva il tappeto, il mop si solleva di 5 mm per evitare di bagnare il tappeto e aumentare la potenza di aspirazione per una pulizia efficace. Non è più necessario rimuovere il mop bagnato in anticipo e non è più necessario delimitare in modo specifico l’area del tappeto, in modo da poter pulire il pavimento e il tappeto in un’unica operazione.

Per quanto riguarda la navigazione e l’evitamento degli ostacoli, Roborock S7 Max Ultra adotta l’avanzata tecnologia di navigazione laser LDS e la tecnologia reattiva di evitamento degli ostacoli, in grado di costruire rapidamente mappe accurate e di riconoscere ed evitare efficacemente ostacoli come scarpe, tavoli, cavi e altri ostacoli. È comunque in grado di pulire correttamente i rifiuti anche al buio sotto il divano, sotto il letto e in altri ambienti.

Attraverso l’app, è possibile delimitare zone di esclusione, prenotare appuntamenti di pulizia, effettuare pulizie a campione e impostare un programma di pulizia personale. È inoltre possibile comandare Roborock S7 Max Ultra per la pulizia attraverso gli assistenti vocali come Alexa, il che è intelligente e conveniente. Il potente robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra All-in-One è super scontato con l’11.11 Deal, quindi potete ottenere fino al 20% di sconto quando lo acquistate (trovate l’offerta a questo link!). Inoltre, potrete godervi l’esperienza di pulizia e senza sforzo che vi offre!

