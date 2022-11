NVIDIA: tutte le offerte per il Natale

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte di Natale sui prodotti NVIDIA ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per bambini, ragazzi, giovani (ed anche per i meno giovani) NVIDIA, nelle vesti di Babbo Natale tecnologico, ha pensato delle offerte imperdibili. Potenti strumenti che, da oggi, potranno essere acquistati a prezzi davvero vantaggiosi. Tra le varie offerte Natalizie abbiamo:

Natale sta arrivando e si avvicina sempre di più il momento della scelta dei regali da fare alle persone care. Per questo NVIDIA propone nuove offerte pensate per tutti gli appassionati di gaming che non vedono l’ora di trovare sotto l’albero un nuovo fantastico prodotto tecnologico.

Manca sempre meno all’arrivo del Natale e con le festività alle porte NVIDIA (clicca qui per maggiori info sull’azienda) propone tantissime nuove offerte. Schede grafiche GeForce RTX , laptop, monitor G-SYNC , sistemi desktop e molto altro ancora in promozione a prezzi davvero vantaggiosi !

Waiting for Xmas con NVIDIA: inizia il conto alla rovescia con tutte le ultimissime offerte per questo Natale

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)