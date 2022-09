Acquisti tecnologici last minute per la scuola, Nvidia arriva in aiuto di studenti e famiglie, con nuove incredibili offerte su schede video e laptop negli ultimi giorni prima del ritorno sui banchi

La corsa frenetica all’acquisto negli ultimi giorni prima di una festività, una ricorrenza, o dell’inizio di una nuova attività è qualcosa che è capitato più o meno a tutti almeno una volta nella vita, sia per chi è solito programmare in anticipo le spese, sia per gli eterni abbonati alle compere last minute.

Tutto ciò vale anche per l’ormai vicinissimo ritorno a scuola, con le famiglie impegnate a dotare gli alunni di tutto il necessario per affrontare al meglio l’anno scolastico. Tra gli strumenti ormai indispensabili ci sono certamente quelli informatici, a partire dai laptop da utilizzare come supporto necessario alla didattica.

Nvidia: in aiuto di studenti e genitori

Nvidia e i suoi partner giungono proprio in aiuto di studenti e genitori, che si trovano a dover scegliere velocemente un computer portatile, proponendo una serie di strumenti performanti a prezzi molto vantaggiosi. Come sempre, però, Nvidia pensa a tutte le necessità e passioni di giovani e meno giovani, garantendo anche in questi giorni una serie di schede video RTX a costi davvero concorrenziali.

Ecco l’elenco delle schede video e dei laptop in promozione:

Zotac GAMING GeForce RTX 3090Ti AMP , disponibile presso Amazon – al prezzo di €1357,00

, disponibile presso Amazon – al prezzo di EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING , disponibile presso Amazon – al prezzo di €497,99

, disponibile presso Amazon – al prezzo di ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition , disponibile presso Amazon – al prezzo di €1.084,74

, disponibile presso Amazon – al prezzo di Laptop MSI Katana GF66 11UG-834IT: con scheda grafica GeForce RTX 3070 , disponibile presso Mediaworld – al prezzo di €1.274,25

con scheda grafica , disponibile presso Mediaworld – al prezzo di ASUS TUF Dash F15 ‎FX516PE-HN095T: con scheda grafica GeForce RTX 3050Ti, disponibile presso Amazon – al prezzo di €999,00

con scheda grafica disponibile presso Amazon – al prezzo di HP Gaming Victus 16-d0004sl Notebook, con scheda grafica GeForce RTX 3050 Ti, disponibile presso Amazon – al prezzo di €999,99

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina internetdedicata all'iniziativa.