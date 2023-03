Nuovi prodotti Welock: serrature smart con uno SCONTO mai visto

L’azienda di serrature smart Welock ha rilasciato due nuovi prodotti fornendoci un codice sconto esclusivo per un prezzo finale da urlo

Le serrature smart Welock sono una soluzione di sicurezza innovativa per la tua casa o ufficio. Con queste serrature, non c’è bisogno di utilizzare chiavi tradizionali, poiché la serratura può essere sbloccata tramite smartphone o tablet. Inoltre, le serrature Welock offrono una serie di funzioni avanzate, come il controllo degli accessi, la possibilità di creare combinazioni di accesso temporanee per ospiti o collaboratori, e la notifica di eventi di sblocco o blocco. Le serrature Welock sono anche compatibili con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, per un accesso ancora più semplice e comodo.

Welock Fingerprint Smart Lock Electronic Door Lock Cylinder Touch41

La serratura elettronica Welock TOUCH41 offre diverse opzioni per sbloccare la porta, tra cui impronte digitali, schede RFID e l’app Welock. Può memorizzare fino a 100 impronte digitali e associare fino a 20 schede. È facile da installare senza dover forare la porta, ha un display OLED per controllare la batteria e può essere sbloccata tramite USB in caso di batteria scarica. La serratura ha un grado di impermeabilità IP65 ed è adatta per porte con copertura, offrendo protezione e sicurezza.

Per approfittare dell’offerta utilizzate il codice sconto esclusivo “CNHD53” che farà abbassare il prezzo fino a 136€ (-50€!) cliccando qui. Potrete godere inoltre della spedizione dal warehouse europeo per una consegna rapida e 2 anni di garanzia sul prodotto.

Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder with Keypad PCB41

La serratura smart con cilindro di chiusura standard europeo si adatta a tutte le porte con spessore compreso tra 50 mm e 100 mm, e offre diverse modalità di sblocco: codice numerico, scheda RFID o app. La batteria della manopola elettronica dura fino a 1 anno e il display OLED mostra lo stato della batteria. La serratura è sicura, resistente agli spruzzi e può essere sempre aperta dall’interno. La durata operativa è di 10 milioni di operazioni e la temperatura di lavoro va da -30°C a 60°C.

Con il codice sconto “WLK40” andrete a risparmiare 40€ sul prezzo finale (che sarà quindi di 109€) godendo della spedizione dal warehouse europeo e due anni di garanzia. Clicca qui per saperne di più ed approfittare dell’offerta!

