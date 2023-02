Novità Gillette: miglioramenti sulla gamma di prodotti per la rasatura

Succlente novità in casa Gillette, infatti l’azienda ha deciso di apportare importanti modifiche al reparto di prodotti per la rasatura

Da sempre pioniere di innovazione nel campo della rasatura e del grooming, Gillette, azienda statunitense, presenta nuove importanti novità sui prodotti delle linee SkinGuard, MACH3 e Fusion: miglior comfort e più delicatezza sulla pelle, performance elevata e risultati ottimali, uniti a un nuovo design in perfetto stile “Bomber”!

Aiutare gli uomini a sentirsi e ad apparire sempre al meglio, questa la missione di Gillette, che, fin dalla sua fondazione, progetta rasoi performanti e pensati per sostenere gli uomini a rivelare il loro lato migliore, con un inarrestabile cammino verso un obiettivo: la perfezione. Connubio perfetto tra scienza, tecnologia e design, i rasoi Gillette sono progettati per incontrare le esigenze di ogni uomo, che sia Bomber o King.

Ed è proprio per i Bomber che Gillette ha presentato la sua rinnovata linea di rasoi, con significative innovazioni che renderanno ancora più semplice e confortevole portare a termine la grooming routine.

Novità Gillette: Sensitive Skinguard

Non tutti gli uomini hanno la stessa pelle: acne, pelle secca o facilmente irritabile, sono solo alcuni dei tanti problemi che è possibile riscontrare. Gillette lo sa bene, e, per i Bomber che presentano una tipologia di pelle più sensibile o semplicemente per chi teme l’impatto dei rasoi multi-lama sulla pelle, ha realizzato SkinGuard, la linea di rasoi progettati appositamente per evitare le irritazioni.

Infatti, mediante le due lame a bassa forza di taglio, i peli vengono tirati e tagliati solo fino a due volte per ogni passata, riducendo al minimo il rischio di stimolare i nervi intorno al follicolo pilifero e scatenare un’irritazione. Inoltre, l’esclusiva SkinGuard posizionata tra le lame consente di distendere e proteggere la pelle, per evitare irritazioni, abrasioni o rossore.

Grazie alla nuova striscia lubrificante migliorata e al nuovo manico con design moderno ed ergonomico, il rasoio è ancora più scorrevole e sicuro, con il massimo del controllo e maneggevolezza. Provare per credere!

Novità Gillette: Mach3

I rasoi della famiglia Gillette MACH3 sono dotati delle migliori lame Gillette, progettate per radere con la minore forza di taglio e rimanere affilate più a lungo. La tecnologia a tre lame, posizionate su perni elastici indipendenti che permettono di adattarsi automaticamente alla superficie irregolare della pelle, garantisce una rasatura classica e scorrevole, con risultati ottimali.

Inoltre, la nuova striscia lubrastrip con formula diesel migliora notevolmente la scorrevolezza, per una maggiore lubrificazione e comfort di rasatura ad ogni passata.

Fusion 5: per una rasatura precisa

Gillette Fusion5 incontra le necessità degli uomini più esigenti, con i rasoi a 5 lame per una rasatura ad alta performance. Lo stabilizzatore della lama, che sostiene ciascuna delle lame al centro della lametta, aiuta a mantenere la distanza precisa e ottimale tra le lame e, attraverso la nuova guardia e il nuovo micropettine, il rasoio distribuisce in modo omogeneo la schiuma sulla pelle e indirizza i peli durante la rasatura.

La lama di precisione consente di raggiungere anche le aree e i punti più difficili, per ricreare lo styling di barba del vero Bomber, mentre le morbide microalette distendono e lisciano delicatamente la pelle, per preparare i peli a una rasatura profonda. Infine, la nuova striscia lubrificante lubrastrip e la striscia lubrificante potenziata garantiscono un’incredibile scorrevolezza e maggior comfort.

Proglide: il top della gamma Gillette

La famiglia di rasoi ProGlide, con ProGlide, ProGlide Power e ProShiel, scivola senza sforzo sulla pelle, raggiungendo praticamente ogni pelo. Le 5 lame anti-attrito garantiscono una rasatura profonda e duratura, mentre la barra di protezione con microscanalature posizionata dietro le alette aiuta a guidare i peli verso la lama. La tecnologia di lubrificazione esclusiva protegge la pelle da irritazioni e il manico con design moderno ed ergonomico permette il massimo del controllo e della presa.

Voi cosa ne pensate di queste novità di casa Gillette? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.